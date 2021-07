Lukaku, vacanze in Italia con nuova fidanzata: chi è Shani Jamilah

L’attaccante belga dell’Inter, Romelu Lukaku, sta trascorrendo dei giorni di vacanza in Sardegna. Il calciatore, tra i protagonisti in campo del Campionato Europei 2020, è stato avvistato nei giorni scorsi all’aeroporto di Olbia. Insieme a lui una donna, la cui identità è rimasta un mistero, fino a qualche ora fa.

Il portale belga HNL ha smentito la notizia secondo cui il calciatore era in compagnia dell’istruttrice di fitness Julia Vandeweghe. Pubblicate, infatti, delle foto che ritraggono Lukaku insieme ad un’altra donna. Di chi si tratta?

Lei è l’influencer inglese Shani Jamilah. Classe 1993, il 28enne belga ha una vita sentimentale piuttosto movimentata. I rumors di qualche anno fa gli attribuivano una love story con la modella belga Sara Mens. Un volto conosciuto nel jet set internazionale, anche in considerazione dei suoi natali.

La ragazza è infatti figlia di un noto personaggio televisivo, Harry Mens. I due si sarebbero incontrati durante una vacanza negli Stati Uniti. Lukaku sembra quindi aver voltato le spalle anche all’istruttrice Julia, a cui avrebbe preferito Shani.

Chi è Shani Jamilah? Lei è molto nota nel Regno Unito, anche in considerazione del suo blog dove si parla di rapporti intimi e si discute anche di relazioni sentimentali. Il 20 dicembre del 2018 Lukaku diventa papà del piccolo Romeo Emmanuel.

La storia personale del calciatore ha appassionato molto i tifosi. In una recente intervista, il calciatore ha ricordato della sua infanzia e dei problemi economici che c’erano in famiglia. La madre, per cercare di sbarcare il lunario, cercava di risparmiare in ogni modo. Anche allungando il latte con l’acqua.

Quello era un periodo difficile per loro. Il padre, anche lui calciatore, era a fine carriera. Quindi i guadagni non erano tanti. Le ristrettezze economiche e la sofferenza patita dalla madre, hanno portato Romelu a fare una promessa ai suoi genitori, cioè quella che le cose sarebbero cambiate.

E a dirla tutta Lukaku non solo ha mantenuto la sua promessa ma fatto molto di più. Oggi il calciatore dell’Inter è considerato un vero e proprio fuoriclasse.