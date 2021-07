Romelu Lukaku, la promessa alla mamma che ha cambiato la sua vita

By

Il ‘gigante buono’ del calcio italiano si divide tra l’amore per il calcio e quello della madre, a cui deve tutto

Romelu Lukaku è uno dei protagonisti assoluti dei Campionati Europei 2021. Dietro a quel metro e 91 centimetri di calciatore c’è un un uomo, che ha alle spalle un’infanzia difficile. Prima di assurgere ai clamori e alla notorietà che gli è derivata dall’essere un calciatore, Lukaku ha vissuto una condizione di privazione e di stenti.

Nonostante i problemi economici in cui versava la sua famiglia, ‘il gigante buono’ ha tenuto duro. Non si è mai arreso e ha combattuto contro tutto e tutti pur di proseguire nel suo sogno: diventare un calciatore. Dopo il suo esordio nell’Anderlecht, lo sportivo è entrato a far parte dell’Inter.

La sua passione per il calcio la condivide anche con il suo papà. Anche Roger Lukaku, infatti, ha giocato nella squadra della Nazionale della Repubblica del Congo. Durante la sua carriera ha viaggiato molto ed ha vissuto alcuni anni in Belgio, dove poi è rimasto a vivere con la famiglia.

Romelu ha anche un fratello, Jordan, ed un cugino calciatori professionisti. Era scritto quindi nel suo DNA che anche lui diventasse quindi un giocatore. Grazie alle sue abilità in campo, il bomber è riuscito a giocare nei football club più importanti, quali il Chelsea, il Manchester United ed infine l’Inter. Ma in Belgio ancora si ricordano di lui e delle sue performance in campo.

Gli amori e la riconoscenza per la mamma

Romelu è un personaggio poco avvezzo al gossip, a cui preferisce decisamente tanta riservatezza. Delle sue storie d’amore si sa poco, anche se i rumors gli hanno attribuito un flirt con Julia Vandeweghe, un’istruttrice sportiva. Ma la storia più importante l’ha forse avuta con Sara Mens, una modella conosciuta nel 2016, in occasione di una sua permanenza negli Stati Uniti d’America.

Una storia che è finita qualche tempo dopo. Lukaku ha un figlio di nome Romeo Emanuel, nato nel 2018. Oggi il calciatore sembra sia single. La donna più importante della sua vita è la sua mamma, a cui dedica tutti i suoi gol. A lei deve tutto.

Nel corso di una recente intervista Lukaku ha ricordato, infatti, di quando a causa dei problemi economici familiari, la madre dovette allungare il latte con l’acqua per farlo durare di più. Un episodio, quello, che ha segnato profondamente il giovane gigante buono che, da quel momento, giurò di far migliorare le condizioni della sua famiglia.

Una promessa, che con gli anni, è riuscito a mantenere.