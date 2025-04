Luk3, post social dopo l’eliminazione ad Amici: no cenni ad Alessia

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata della fase serale del talent show Amici di Maria De Filippi. L’eliminato è stato il cantante Luk3, il quale ha dovuto abbandonare la scuola dopo essere finito al ballottaggio contro TrigNo. Questo pomeriggio il ragazzo è tornato sui social e ha parlato della sua eliminazione. Nello specifico ha pubblicato un post con un lungo messaggio per ringraziare tutti per l’esperienza vissuta. E’ tuttavia saltato all’occhio un dettaglio. Non c’è stato difatti alcun cenno alla sua fidanzata Alessia.

Come di consueto ogni sabato ieri sera è andata in onda su Canale 5 una puntata della fase finale di Amici di Maria De Filippi. L’eliminato è stato il cantante Luk3, sconfitto al ballottaggio da TrigNo. Oggi pomeriggio con un post pubblicato sul suo profilo Instagram il ragazzo ha parlato della sua eliminazione, ricordando i bei momenti vissuti all’interno della scuola di Amici. Nello specifico ha sottolineato come a diciotto anni abbia avuto già modo di vivere un’esperienza simile e sappia già cosa voglia fare per tutta la vita. La sua vittoria più grande è stata quella di aver trovato sé stesso e la sua musica durante il percorso affrontato. Luk3 ha poi aggiunto che il bello deve tuttavia ancora venire.

Il cantante ha anche ringraziato tutti coloro che l’hanno accompagnato in quest’avventura, nello specifico la sua coach Lorella Cuccarini, la conduttrice Maria De Filippi e tutta la produzione di Amici. Non c’è stato, invece, alcun cenno ad Alessia. I due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici e hanno iniziato una frequentazione. Alcuni fan del programma avevano già evidenziato come, a differenza di TrigNo con Chiara, Luk3 non abbia trascorso tutto il tempo in casetta con la ragazza al momento del verdetto.

Il post è terminato con un annuncio da parte dell’artista. Nello specifico il ragazzo ha invitato i suoi fan a tenersi pronti a ballare per tutta l’estate. Possibile quindi che possa arrivare della nuova musica da parte sua nei prossimi mesi.

Di seguito il post pubblicato su Instagram dal cantante: