Amici terza puntata, finale spietato: chi è stato eliminato, pianti e reazioni

Si è conclusa la terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi 24. Al ballottaggio finale sono giunti la ballerina Chiara, e i cantanti TrigNO e Luk3. Tra l’altro i primi due sono pure fidanzati, situazione che ha reso la sfida per la permanenza all’interno del talent show ancor più spietata. TrigNO, da quando ha saputo di dover affrontare la compagna, ha manifestato forte preoccupazione e tensione. Alla fine la coppia ha potuto proseguire l’avventura nella trasmissione in quanto a essere eliminato è stato Luk3. La prima a salvarsi è stata la danzatrice. Poi TrigNO ha avuto la meglio sul collega che è quindi stato costretto ad abbandonare il programma.

Così Maria nel comunicare in casetta l’eliminazione a Luk3 e TrigNO: “Se ne va un pezzo del programma stasera, perché voi due siete qui da settembre. Stasera vado con il positivo, non riesco ad andare con il negativo: rimane Pietro”. Luk3 è scoppiato in lacrime: “Sognavo un finale diverso, prendo però il positivo da questa esperienza. Non farò altro che continuare a vivere di musica”. Tanti altri allievi si sono messi a piangere, tra cui Alessia.

L’eliminazione, da parte di moltissimi telespettatori, almeno a giudicare dalle tante reazioni a caldo piovute su X, è sembrata giusta. Secondo i più, infatti, tra Chiara, TrigNO e Luk3, proprio quest’ultimo è colui che ha meritato meno. Tutti comunque d’accordo sul fatto che il giovane abbia doti e qualità per campare di musica e per allargare il proprio successo.

Amici 24, terza puntata Serale: Nicolò mette in tasca 10 mila euro

Nel corso della puntata, da segnalare che il cantante Nicolò, allievo della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, si è messo in tasca un premio di ben 10 mila euro in denaro. In particolare, al ragazzo è andato il riconoscimento sponsorizzato da Enel, partner del programma. Il suo trionfo è stato decretato da una giuria di esperti di comunicazione. Chi ha assegnato il premio ha trovato che Nicolò sia in grado di rappresentare al meglio i valori principali condivisi da Amici ed Enel, vale a dire rispetto, fiducia e innovazione.