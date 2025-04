TrigNo a pezzi a Amici, rivelazioni di Maria su genitori e liti con l’allievo

Le discussioni, la testardaggine, l’amore che fa cambiare in meglio e il parere dei genitori: a un certo punto della terza puntata Serale di Amici 24, Maria De Filippi ha iniziato a pungolare affettuosamente TrigNO, sottolineando il profondo cambiamento avuto dal giovane da settembre a oggi. Il ragazzo è apparso teso e in crisi da quando ha saputo che al ballottaggio finale avrebbe dovuto vedersela, oltreché con Luk3, con la fidanzata Chiara. “Tu, là sopra, come stai? Un disastro?”, ha chiesto ‘Queen Mary’ rivolgendosi a TrigNO che ha confermato di essere a pezzi. “Un disastro non per il ballottaggio in sé, ma perché c’è Chiara”, ha spiegato l’allievo.

TrigNO, lo “sbruffoncello” non c’è più

“Dov’è lo sbruffoncello che c’era a settembre?”, ha incalzato Maria sorridendo. “Si è perso qua, ma non lo voglio ritrovare”, ha risposto TrigNO, rimarcando che il suo stesso cambiamento gli ha giovato. La De Filippi ha anche svelato di aver avuto qualche lite con il giovanotto e che i genitori di quest’ultimo le hanno sempre dato ragione: “Le discussioni le ho avute con lui, poi i genitori davano ovviamente ragione a me”, ha raccontato la conduttrice pavese.

“Tutto d’un tratto è cambiato – ha aggiunto Maria – Ho sempre pensato che fosse merito della ballerina (Chiara, ndr)”. “A volte l’amore cambia in meglio”, la sottolineatura di Amadeus. TrigNo, invitato da Maria a parlare della compagna, ha dichiarato che quando vede Chiara ballare è come se venisse trasportato in un altro mondo.

Il cambiamento di TrigNO durante il percorso ad Amici di Maria De Filippi

In effetti è vero che TrigNo ha avuto, sotto il punto di vista umano, una evoluzione importante durante la sua permanenza nel talent show. Ed è altrettanto vero che senza dubbio uno dei ‘fattori’ che ha innescato tale cambiamento in positivo si chiama ‘Chiara’.

Per quel che riguarda la frase della De Filippi sui genitori del cantante, importante rimarcare che la conduttrice pavese ha lasciato intendere di avere sempre un filo diretto con i padri e le madri degli allievi.