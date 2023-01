Francesca Fagnani ha deciso di rilasciare una lunga intervista al “Messaggero”, dove si è raccontata tra carriera e vita privata. La giornalista sta vivendo un momento d’oro: la sua trasmissione di successo “Belve” ripartirà a febbraio su Rai 2 in prima serata e, per di più, affiancherà Amadeus in veste di co-conduttrice in una delle serate della 73° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Nel corso della conversazione, alla Fagnani è stato chiesto se abbia mai considerato una possibile partecipazione a “Ballando con le stelle”: “No, anche se mi piace. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare.” Alla replica, il giornalista del quotidiano romano ha subito fatto seguire una domanda sulla vincitrice della edizione appena conclusa del talent show di Milly Carlucci, vale a dire Luisella Costamagna: “Costamagna ha sbagliato ad andare?”. “No. Lei non faceva inchieste, conduceva in studio”, il salvataggio in corner della ‘belva’.

Ebbene, l’ex conduttrice di “Agorà” non ha affatto gradito questo commento della collega e, poche ore dopo il rilascio dell’intervista, si è sfogata su Twitter, con un ‘cinguettio’ infuocato:

“Cara ⁦Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio è giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non è certo ⁦Ballando a indebolirla #perlaprecisione”.

La contro risposta della Fagnani non è tardata ad arrivare:

“Hai fatto bene a partecipare a Ballando, che seguo con piacere, ognuno sceglie quello che ritiene giusto per sé. Nessuno mette in dubbio le tue oggettive qualità professionali e giornalistiche”.

Segue poi la Costamagna con un pizzico di risentimento: “Grazie. Questa sarebbe stata una risposta perfetta per l’intervista.” Francesca ha preferito non proseguire lo scambio di tweet e la diatriba sembra essersi conclusa in questo modo. Ma agli occhi indiscreti del mondo del web non è sfuggito un piccante like della compagna di Enrico Mentana a un commento che sembrerebbe una risposta indiretta all’ultimo “cinguettio” della vincitrice di Ballando: “Come avrebbe potuto esserlo? La domanda era un’altra.”

Luisella Costamagna prossima giudice di Ballando con le stelle?

La giornalista Luisella Costamagna ha partecipato lo scorso autunno alla diciassettesima edizione di “Ballando con le stelle”, trionfando insieme al ballerino Pasquale La Rocca. Il suo percorso all’interno del programma è stato alquanto travagliato: Luisella ha infatti subito un infortunio che l’ha costretta ad abbandonare la competizione prima del tempo. Successivamente è stata ripescata ed è riuscita a recuperare prontamente il tempo perso, arrivando alla vittoria.

La sua vincita ha scatenato varie polemiche, specialmente da parte della giudice Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha più volte dichiarato quanto trovasse ingiusto il trionfo di una coppia che, per cause maggiori, ha potuto partecipare a poche puntate della trasmissione ed è fermamente convinta che lo stesso programma abbia spinto per il trionfo della coppia Costamagna-La Rocca.

Proprio per questo, la Lucarelli potrebbe non far ritorno al tavolo dei giudici nella prossima edizione di “Ballando con le stelle” e si mormora che a sostituirla sarà proprio Luisella Costamagna.“Io ormai dico ‘Mai dire mai’…”, sono state le sue parole da “Tv Talk”, dove ha lasciato sicuramente una grande porta aperta.