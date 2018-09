Luisa Ranieri in lacrime a La Vita in Diretta: il motivo e le sue parole

La Vita in Diretta, ospite Luisa Ranieri, attrice della fiction La Vita Promessa: la commozione e la forza delle donne

Luisa Ranieri, ospite a La Vita in Diretta, programma di Rai Uno, si commuove già dopo la prima clip a lei dedicata. L’attrice è entrata nel cuore della gente grazie ai suoi lavori in televisione e al cinema e afferma che l’affetto del pubblico non è mai scontato ed è questo a causare le sue lacrime. Nel salotto di Rai Uno, la Ranieri racconta che da piccola era molto timida e questo le impediva di viversi a pieno la sua femminilità, nonostante la forza di sua madre. Luisa Ranieri però non sa se possiede la stessa forza della madre. “La donna racchiude una serie di forze e debolezze. Quando penso alla donna penso a un essere molto forte perché abbiamo la capacità di rinascere sempre“ afferma l’attrice. “Su certe cose noi donne abbiamo una marcia in più, l’ho riscontrato” spiega poi.

Luisa Ranieri e La Vita Promessa: la fiction di grande successo di Rai Uno

Dopo la clip su La Vita Promessa, fiction record di ascolti di Rai Uno, Luisa Ranieri racconta il grande lavoro fatto per poter imparare bene il siciliano. L’attrice afferma anche di aver avuto la fortuna, sul set, di trovare degli attori molto bravi. E riguardo alla fiction e a Carmela, il personaggio che interpreta, Luisa Ranieri dice: “Tanta sofferenza dei migranti che arrivavano in America. Attraverso gli occhi di Carmela attraversiamo l’emancipazione femminile”. Riguardo a questo tema così delicato l’attrice chiede maggiore sensibilità.

Luisa Ranieri: il lavoro a teatro con il marito Luca Zingaretti

Sebbene oltre ad essere una bravissima attrice, Luisa Ranieri è anche una conduttrice, lei non riesce a definirsi come tale. “Non sono una conduttrice, è un mestiere a parte” afferma, infatti, ai microfoni de La Vita in Diretta. E poi parla del suo progetto a teatro dove sarà diretta proprio da suo marito Luca Zingaretti.