Ascolti Tv, La Vita Promessa stravince sulla finale di Miss Italia

Ascolti Tv 17 settembre 2018: boom di ascolti per la fiction Rai La Vita Promessa

Nella prima serata del 17 settembre tra i vari programmi televisivi ha, senza ombra di dubbio, trionfato la fiction messa in onda da Rai Uno e intitolata La Vita Promessa. Con la sua seconda puntata, La Vita Promessa, si aggiudica ben 5.708.000 spettatori pari al 26.1% di share totale. La fiction ha più che vinto sulla finale del concorso di bellezza Miss Italia, andato in onda su La7 con la conduzione di Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Miss Italia ha conquistato 1.006.000 spettatori con uno share del 4% durante la sua anteprima chiamata “Le Finaliste”. Successivamente, la finale del concorso di bellezza, ha tenuto incollati al televisore 696.000 spettatori con il 5% dalle 21.59 all’1.29 quando è stata proclamata la nuova Miss Italia 2018.

Gli altri ascolti tv del 17 settembre: Il libro della Giungla e Fast and Furious 7

Su Canale Cinque e Italia Uno sono andati invece in onda due film. Rispettivamente Il libro della Giungla e Fast and Furious 7. Il primo dei due conquista 2.239.000 spettatori pari al 10.6% di share, mentre il secondo 1.273.000 spettatori, pari al 6.3% di share totale. Per quanto riguarda gli altri programmi andati in onda nella prima serata di lunedì 17 settembre, NCIS su Rai Due tiene incollati alla tv 1.074.000 spettatori pari al 6% di share, su Rai Tre Presa Diretta ha ottenuto 1.073.000 spettatori pari al 4.9% e la prima puntata del programma di Rete Quattro Quarta Repubblica ottiene 695.000 spettatori pari al 3.7% di share totale.

La Vita Promessa: anche la seconda puntata è un successo

Dai dati degli ascolti televisivi di ieri sera è chiaro il successo che sta ottenendo la nuova fiction di Rai Uno La Vita Promessa. Dopo la prima puntata che ha tenuto incollati cinque milioni di telespettatori di fronte alla tv, il successo della fiction continua ed è sicuramente destinato a durare.