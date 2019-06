Luisa e Salvio dopo Uomini e Donne, ecco perché stanno insieme nonostante la lite

Uomini e Donne Over, Luisa e Salvio sono una coppia a tutti gli effetti

Nessuno avrebbe mai immaginato che Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta si sarebbero messi assieme dopo Uomini e Donne Over perché – come senz’altro ricorderete – lei aveva reagito malissimo al suo rifiuto di uscire dalla trasmissione e aveva per questo abbandonato il programma. I due oggi vivono una bella storia d’amore, come hanno raccontato nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, anche se con due approcci completamente diversi, dovuti essenzialmente al loro passato e alle loro storie; a rivelarlo sono stati proprio loro due che si sono confessati senza riserva alcuna. Veniamo subito al dunque.

Luisa e Salvio, è amore dopo Uomini e Donne? “Goccia di felicità”

Le parole più belle sono state quelle di Luisa che pure era uscita furiosamente da Uomini e Donne, e a tutto aveva lasciato pensare fuorché a un ritorno di fiamma: “Salvio – queste le parole usate per il suo nuovo compagno – per me è una goccia di emozione che sta diventando una goccia di felicità. Io mi sto innamorando di quest’uomo anche se sono spaventata, perché so che è reduce da una storia, importante e lunga, da cui è uscito ferito mentre il mio cuore, al contrario, è completamente libero da tempo e pronto a dare e ricevere amore senza alcuna remora”. La differenza tra i due sta soprattutto in questo perché è chiaro – inutile negarlo – che la fine di una storia d’amore porta con sé non pochi dubbi e altrettante incertezze; Salvio comunque sembra essere quasi disposto a rischiare: “Sto iniziando a ‘propendere’ seriamente verso questa signora. Luisa è una donna molto particolare, non avevo mai incontrato una persona così, e mi sta prendendo tantissimo. Ho tutte le intenzioni di vivermi questa storia a trecentosessanta gradi: non mi scanso, stiamo insieme, ci frequentiamo e andiamo avanti”. Cosa potevano desiderare di più l’uno dall’altra?

Trono Over: ecco quando Salvio ha capito i suoi sentimenti per Luisa

Nell’intervista Luisa ha anche spiegato il suo stato d’animo quando era a Uomini e Donne e si è soffermata proprio sul momento in cui ha deciso di lasciare tutti e mettere un punto alla sua frequentazione con Salvio per via della sua indecisione: “Non ne avevo – ha rivelato la Monti – alcuna certezza, anche se, con il senno di poi, penso che la settimana in cui non ci siamo visti sia servita a Salvio per chiarire i suoi sentimenti, per capire se gli mancava una donna ‘particolare’ come me […] mi sono sempre presa cura di lui”. “Quei giorni – ha confermato in seguito Salvio – sono stati fondamentali per comprendere quanto realmente mi mancasse la sua presenza e se sentirla e vederla fosse solo una forma di abitudine o meno […] Anche in trasmissione, quando ho deciso di non accettare il suo invito a uscire, non ho fatto un passo indietro: ho deciso solo di fermarmi un attimo. Luisa deve stare tranquilla: io sono qui e non ho alcuna intenzione di ripensarci, soprattutto non voglio ripensare alla mia storia precedente e a una persona che mi ha fatto solo soffrire”.

Il futuro di Luisa e Salvio dopo UeD

Luisa e Salvio sono una bella coppia che a differenza di molte altre non sembra essere interessata alla visibilità e alle telecamere e che potrebbe arrivare molto lontano perché disposta a scommettere sul futuro; discorso diverso invece per un’altra coppia formatasi nella stessa stagione, cioè Stefano Torrese e Pamela Barretta, che sono sempre più distanti dopo quanto accaduto, e questa scommessa sulla tenuta del loro amore sembrano non volerla proprio fare. Come andranno le cose? Noi vi aggiorneremo! Vi lasciamo intanto con un post pubblicato proprio da Luisa sul suo profilo Instagram: