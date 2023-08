Luisa Corna sposa a 57 anni: data delle nozze, chi è il futuro marito

Luisa Corna è pronta per salire all’altare. Sabato 9 settembre la cantante e conduttrice sposerà Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri. A diffondere la notizia è stato il Giornale di Brescia, che ha dato diversi dettagli dettagli sulla cerimonia. Le nozze si terranno a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, e le celebrazioni sono programmate per le 11 alla “Madonnina”, ovvero il santuario della Madonna di Lourdes. I due sono insieme da nove anni e, in un’intervista del 2016, Luisa aveva definito il loro incontro un vero e proprio colpo di fulmine.

La differenza d’età tra di loro non è mai stato un problema, anzi. Stefano ha 15 anni in meno della cantante, la quale ha 57 anni. Quando conobbe la Corna, Giovino aveva già importanti responsabilità: l’ufficiale, infatti, ha già dei figli nati dal suo precedente matrimonio. La coppia aveva intenzione di sposarsi da diverso tempo, tuttavia le nozze erano state rimandate a causa del Covid. Stefano e Luisa hanno preferito aspettare per poter avere una normale celebrazione. Insomma, auguri agli sposi e non resta che attendere poche settimane per l’arrivo del grande giorno.

Luisa Corna: le sue storie d’amore

Fino ad ora, Luisa Corna non era mai stata sposata. La cantante ha avuto una lunga storia d’amore con l’ex calciatore dell’Inter e commentatore televisivo Aldo Serena, iniziata nel 1993 e finita dieci anni dopo. Dopodiché, è stata legata per circa un anno ad Alex Britti e per alcuni mesi all’attore e modello Valerio Foglia Manzillo. Nove anni fa, poi, ha incontrato il suo futuro marito: l’ufficiale dei carabinieri Stefano Giovino. “Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita”, aveva detto in un’intervista nel 2016 parlando di lui.

Stefano Giovino, chi è il futuro marito di Luisa Corna

Stefano Giovino è un ufficiale dei carabinieri. L’uomo è stato comandante della Compagnia di Chiari dall’agosto 2014 al settembre 2018. Ha quindi deciso di trasferirsi a Brindisi e successivamente a Livorno, dove attualmente comanda il reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania. Giovino ha 15 anni in meno della compagna Luisa ed è stato già sposato in passato, matrimonio dal quale erano nati anche dei figli.