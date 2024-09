Luisa Corna: che fine ha fatto, perché non torna in tv e dove vive

Controcampo, Domenica In, Tira e Molla, Notti Mondiali e tanto altro. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli Anni Duemila, Luisa Corna è stata una delle protagoniste di primo piano della tv italiana. In parallelo ha sempre portato avanti la carriera musicale (sua grande passione fin da quando era piccina). Poi, ad un certo punto, è sparita dal piccolo schermo. Da metà anni Duemila ha fatto perdere le proprie tracce per poi rispuntare in rarissime occasioni: come concorrente a Tale e quale show nel 2012, nella trasmissione estiva di Rai Uno Il grande match nel 2016 e a Tale e quale Sanremo nel 2024. Per farla breve, nell’ultimo ventennio, in tv, non la si è quasi mai vista.

Luisa Corna e i rifiuti al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi

Oggi Luisa Corna ha 58 anni (59 a dicembre) e continua la sua attività musicale, esibendosi in giro per l’Italia. Con la tv, invece, ha chiuso. Per sempre? Chissà, quel che è certo è che ha rifiutato diverse proposte negli ultimi anni, in particolare quelle riguardanti i reality show. In una chiacchierata recente con il quotidiano Il Tirreno, a proposito del piccolo schermo generalista attuale, ha dichiarato di vedere “una grande paura di rischiare che porta ad avere sempre un po’ le solite cose”.

Perché a un certo punto è sparita dagli schermi? “Ho mandato avanti le mie priorità: famiglia e musica. Amo la privacy e ho cercato di star fuori dai gossip: tutto dipende da come ti poni”. Verissimo, chi non si vuole impantanare nella cronaca rosa può starsene alla larga senza essere disturbato. Certo c’è un prezzo, a volte, da pagare, ossia essere un po’ meno cercati. Non è comunque il caso della Corna. Diverse offerte le sono state recapitate, ma ha detto “no grazie”:

“Ho avuto proposte sia per la casa del Grande Fratello che per l’Isola dei Famosi ma in questa fase della mia vita ho detto no, ogni cosa ha un suo tempo, non riuscirei a mettere in stand-by la mia vita vera”.

Anche sui social, a differenza di molte sue colleghe, non è iper presenzialista. “Oggi – ha spiegato – i social sono molto violenti: io li uso per lavoro ma non racconto la mia vita”.

Luisa Corna: gli ex fidanzati e la vita con il marito Stefano Giovino

In passato ha vissuto diversi amori celebri. Con l’ex calciatore Aldo Serena ha passato circa 10 anni, dal 1993 al 2003. Si è poi legata per un anno ad Alex Britti. Quindi la love story con l’attore e modello Valerio Foglia Manzillo. Infine la relazione con Stefano Giovino, un ufficiale dei carabinieri che ha sposato a Brescia il 9 settembre 2023. Oggi la parola d’ordine per Luisa è riserbo. Non a caso, quando Il Tirreno le ha domandato quale sia la sua figura modello, ha risposto Mina:

“Mina, per me un mito e un modello. Mi piace che tutti la cercano per rivederla ma lei ha privilegiato la vita privata: oltre a fascino e bravura è diventata una icona anche per questo velo di mistero, pur continuando a fare dischi. Ci sono persone che stimo, amici di sempre, Fausto Leali, Annalisa Minetti, Gatto Panceri”.

Da un paio d’anni si è trasferita in pianta stabile a Livorno. Tra l’altro il suo compagno ha radici nella città toscana. “Scelta di cuore, ho seguito mio marito. Il nonno di mio marito era Guelfo Civinini, scrittore, poeta e giornalista che si trova nel Famedio di Montenero”, ha spiegato la cantante che ha aggiunto di aver amato fin da subito la vita livornese in cui le sembra di essere sempre in vacanza per via della presenza del mare.