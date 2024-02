Luisa Amatucci di Un posto al sole, dramma: morto il marito

Grave e doloroso lutto per Luisa Amatucci, nota al grande pubblico per l’interpretazione del personaggio Silvia Graziani nella popolare fiction di Rai Tre Un posto al sole. La donna, nelle scorse ore, tramite un post pubblicato sui suoi profili social, ha raccontato che è morto suo marito, Gianni Netti. Amatucci ha commemorato il compagno con una foto e un romantico “ciao amore della mia vita”. Immediatamente il post è stato commentato da tantissimi fan che hanno espresso cordoglio e solidarietà per la tragica perdita. Napoli Today ha rivelato che Netti si è spento dopo aver lottato a lungo contro una malattia.

Anche il cognato, il regista Stefano Amatucci, ha voluto dare un ultimo saluto a Gianni, postando come la sorella una sua fotografia su Facebook, accompagnata da una frase commuovente: “Ciao creatura meravigliosa”. I funerali sono stati celebrati lunedì 19 febbraio a Napoli. Sempre Stefano Amatucci aveva dato informazioni sull’evento: “Per chi volesse fare l’ultimo saluto a Gianni Netti, i funerali si svolgeranno il 19 Febbraio ore 13.30 presso la Basilica Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone( di fianco al teatro Politeama).”

Chi era Gianni Netti, il marito di Luisa Amatucci di Un posto al sole

Gianni Netti era piuttosto noto a Napoli essendo titolare di una vineria nel cuore dei Quartieri Spagnoli, Il Mantegno. Alle spalle anche tanti lavori nei teatri napoletani. Tutti coloro che lo hanno conosciuto lo hanno descritto come un uomo di gran garbo, umile, ironico ed educato.

L’amore vissuto con Amatucci è stato lungo e felice. I due hanno iniziato a fare coppia oltre 25 anni fa. Nel 2000 sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo il figlio Lorenzo. Quattro anni l’attrice ha dato alla luce la secondogenita, Giuliana.

Luisa Amatucci in Un posto al sole

Amatucci deve la sua popolarità soprattutto alla fiction Un posto al sole in cui recita dal 1996, dando voce e corpo al personaggio di Silvia Graziani, la migliore amica di Anna Boschi, interpretata da Samuela Sardo. In due occasioni ha lasciato temporaneamente il set due volte, nel 2000 e nel 2004, vale a dire quando sono nati i suoi figli. Oltre a lavorare nella soap opera di Rai 3, ha continuato anche a recitare in teatro.