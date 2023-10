Luis Sal sui social dopo il malore di Fedez: il messaggio del creator

Era l’ormai lontano 8 giugno 2023 quando lo YouTuber Luis Sal aveva fatto la sua ultima apparizione social per rispondere alle provocazioni dell’ex amico Fedez circa la fine della collaborazione tra i due per quanto concerne il podcast che avevano creato insieme, nonché la fine della loro amicizia. Un botta e risposta dal quale era derivato il famosissimo “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” diventato meme e andato virale sui social nel giro di pochissimo tempo.

Dopo quell’evento il creator ed ex socio del rapper era letteralmente sparito dai social: come accennato l’ultimo post su Instagram risale al giugno scorso mentre su X, ex Twitter, lo YouTuber non postava addirittura da aprile. Ma ecco che dopo mesi di silenzio ieri, sabato 30 giugno, Sal è tornato a farsi sentire postando sul suo profilo di X una frase alquanto criptica.

Il messaggio di Sal su X

Nessun messaggio pubblico per Fedez da parte di Luis Sal ma solamente una brevissima frase condivisa sui social contenente un termine dal forte accento dispregiativo e che dovrebbe suonare come una freddura: “Per un impotente “creampie” è un passato remoto”

Ovviamente il nome del rapper non compare nella citazione ma tutti i followers dello YouTuber hanno pensato che fosse proprio riferita all’ex amico. Non deve essere un caso infatti che Sal abbia deciso di ricomparire sui social dopo mesi di assenza proprio dopo il ricovero d’urgenza di Fedez. Insomma, chi vuole intendere, intenda. Intano il messaggio del creator ha avuto come effetto quello di smuovere nuovamente la sua community social che ha chiesto (giustamente) a Sal di dare spiegazioni circa la sua lunga assenza dai social.

L’amicizia con Fedez e la rottura

Era il lontano 2017 quando Fedez notò per la prima volta i video di Luis Sal su YouTube e decise di contattarlo per proporgli una collaborazione. Nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair era stato lo stesso creator ad affermare che il rapper era rimasto molto colpito dai suoi lavori e lo aveva invitato al suo compleanno per conoscerlo dal vivo.

Fu proprio da qui che iniziò la lunga amicizia tra i due: da quel momento in poi Sal diventò quasi un membro della famiglia dei Ferragnez, partecipando a qualche diretta Instagram nella casa degli influencer e diventando anche amico della moglie del rapper, Chiara Ferragni. Nel 2019 arrivarono anche le prime vacanze insieme in quel di Ibiza, occasione grazie alla quale Sal riuscì a costruire un ottimo rapporto prima con Leone e poi anche con Vittoria, i due figli dei Ferragnez.

Tutto procedeva a gonfie vele ma dopo Sanremo 2023 successe qualcosa che fece incrinare il rapporto tra Sal e Fedez: Luis aveva infatti iniziato a non mostrarsi più insieme al rapper e infine arrivarono i botta e risposta (qui per i dettagli) tra i due che tennero con il fiato sospeso i loro fans per giorni interi. A oggi i due non hanno più ripreso i rapporti e, a quanto pare, non hanno alcuna intenzione di farlo.