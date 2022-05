Luigi Strangis dopo Amici a Sanremo 2023? “Amadeus lo vuole”, rumor

Luigi Strangis verso Sanremo 2023, e potrebbe essere più che una semplice indiscrezione. Il vincitore di Amici 21 è finito tra le pillole di gossip di Alberto Dandolo sull’ultimo numero di Oggi. Secondo il settimanale le porte dell’Ariston potrebbero essere già spalancate per Luigi e ad aprirle sarebbe il padrone di casa degli ultimi anni. Proprio così, Luigi piace ad Amadeus e per questo è molto probabile che sarà tra gli artisti del prossimo Festival di Sanremo. I fan di Strangis non potrebbero essere più felici e soddisfatti di così. Anche se molto dipenderebbe anche dal brano che presenterebbe per partecipare a Sanremo.

Nulla vieta infatti che il direttore artistico faccia degli inviti, ma poi a finire sotto esame è sempre la canzone. Amadeus si è rivelato un direttore artistico molto amato, le canzoni da lui scelte per i suoi festival sono sempre apprezzate dal pubblico e dalla critica. E dalle radio, soprattutto. Cosa deciderà di fare Luigi si scoprirà solo tra qualche mese, per il momento è ancora presto. Manca ancora tanto tempo prima di scoprire i cantanti del prossimo Sanremo.

Nel frattempo i fan sognano: Amadeus vuole Luigi Strangis a Sanremo 2023. Dandolo ne è convinto. Nella notizia in questione si legge come la vittoria del cantante ad Amici 21 sia stato un plebiscito da parte del pubblico e anche della critica. E poi ancora: “Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista vi è anche Amadeus”. Quest’ultimo avrebbe già comunicato ai suoi collaboratori più stretti di volere Luigi in gara al prossimo festival. Amadeus non ha mai detto no a chi proviene dai talent e con le sue scelte ha dimostrato di tenere molto anche al pubblico più giovane, sa accontentare grandi e piccoli.

Amadeus porterà Luigi Strangis sul palco di Sanremo 2023? Si vedrà, il vincitore di Amici 21 potrebbe seguire le orme di tanti ex allievi di Maria De Filippi che si mettono subito alla prova col festival dopo il talent. L’anno scorso è toccato a Sangiovanni e Aka7even, per esempio. Come loro anche Luigi è già pronto per un grande palco: lo ha dimostrato puntata dopo puntata durante il Serale di Amici 2022 con le sue performance sempre convincenti e travolgenti.