Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e la verità dietro la sua assenza sui social e i problemi di salute: “All’improvviso ero incapace di camminare”

Quando Luigi Mastroianni ha annunciato che si sarebbe preso una pausa dai social quasi tutti hanno pensato che fosse stata la crisi con Sara a spingerlo a prendere questa decisione. A Uomini e Donne Magazine però l’ex corteggiatore, pur confermando la crisi di allora con la Affi Fella, ha ribadito di aver avuto veramente dei seri problemi di salute. Nel periodo di assenza da Instagram, infatti, Mastroianni si trovava in ospedale. Cosa ha avuto precisamente lo ha spiegato lui nella sua intervista.

“Mi sono ritrovato all’improvviso incapace di camminare” ha dichiarato Luigi Mastroianni nella sua intervista. “Quando mi hanno portato in ospedale i medici pensavano fosse il primo segnale di una distrofia muscolare” ha aggiunto poi “Mi hanno messo in coma farmacologico per un’ora”. Tutto però alla fine si è risolto per il meglio. “Per fortuna poi hanno capito che era una ricaduta fisica di stress e quindi mi hanno consigliato di staccarmi da tutto” ha dichiarato Mastroianni “Ora sto meglio ma tutte le tensioni di questo periodo non aiutano”.

Luigi Mastroianni deluso da Sara Affi Fella: “Neanche quando sono stato male di salute ci siamo sentiti”

Luigi Mastroianni, nella sua ultima intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, non ha certo riservato sconti a Sara Affi Fella. Quest’ultimo, infatti, ha accusato la sua ex di non essere mai stata veramente interessata a lui. “Neanche quando sono stato male di salute ci siamo sentiti” ha affermato l’ex corteggiatore a tal proposito “Lei l’ha scoperto più avanti. Nel frattempo pensava a divertirsi a Ibiza”. Perché lo avrebbe scelto? “La verità è che a lei di me non importava nulla” ha dichiarato Mastroianni “Ha scelto solo per portare a termine il percorso, ma senza nessun sentimento”.