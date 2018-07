Luigi Mastroianni lancia una frecciatina a Sara Affi Fella dopo Temptation Island

Luigi Mastroianni e la frecciatina a Sara Affi Fella

Dopo la fine di Uomini e Donne la storia d’amore tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella non è andata proprio nel migliore dei modi. I due si sono lasciati e nemmeno nel migliore dei modi. O meglio, si rispettano, tuttavia non si sentono più. L’ultima volta che si sono sentiti è stata via messaggio per il compleanno di lei, quando lui le ha fatto gli auguri. Stop. Ogni tipo di rapporto è stato completamente interrotto. Qualche ora fa però lo stesso Luigi ha lanciato una bella frecciatina a Sara attraverso il suo profilo Instagram. Cosa ha detto?

Luigi Mastroianni e il nome sbagliato

Lunedì 30 luglio 2018 è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quarta e penultima puntata di Temptation Island. Per l’occasione abbiamo assistito al falò di confronto tra Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani. Un incontro che ha fatto molto discutere sui social network e non solo, visto che ad un certo punto la ragazza si è sbagliata e ha chiamato il fidanzato “Andrea”, ossia con il nome del tentatore che sta frequentando proprio all’interno del gioco. Apriti cielo. Tante le critiche sul web e tra questi anche lo stesso Mastroianni che ha commentato l’accaduto tirando in ballo anche la sua ex Sara. Ma in che modo?

Luigi Mastroianni: lapsus con Lorenzo? L’errore a Uomini e Donne

“Dopo aver visto sto mezzo falò, sto con Gianpaolo. Quando ti sbagliano il nome, fidati, da uno che ha esperienza a riguardo, non va bene, non andrà bene“, ha commentato Luigi in una Stories su Instagram. Un chiaro riferimento alla sua esperienza a Uomini e Donne proprio con Sara, quando lei nel corso di un’esterna per sbaglio l’ha chiamato Lorenzo. Forse Luigi prova ancora del rancore nei confronti della sua ex compagna oppure è stata una semplice battuta? Staremo a vedere se arriverà una risposta anche della diretta interessata…