Luigi Mastroianni confuso: Maria confronta Giorgia con Sara Affi Fella

Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: Maria De Filippi cerca di farlo ragionare

Luigi Mastroianni a Uomini e Donne si ritrova diviso tra Giorgia Iarrera e Irene Capuano. Con quest’ultima, sin dall’inizio, è costretto a superare diversi ostacoli. Sono tanti i litigi che, nel corso delle puntate del Trono Classico, li vede protagonisti. Alcuni atteggiamenti di Irene hanno portato spesso Luigi a perdere la fiducia nei suoi confronti. A rendere il percorso del Mastroianni più sereno ci ha pensato Giorgia, la quala appare come una ragazza semplice e riservata. Infatti, lei stessa ha ammesso di non avere bisogno di condividere sui social la sua vita, tanto che non possiede neppure un account Instagram. Questo suo lato ha conquistato non poco l’interesse di Luigi, che dopo la deludente scelta di Sara Affi Fella dà importanza a questo genere di dettagli. Giorgia è chiaramente entrata nel cuore del Mastroianni, che però ora inizia ad avere qualche dubbio. Il tronista ammette di voler vedere la corteggiatrice più aperta, proprio per conoscerla più a fondo. In questa circostanza interviene Maria De Filippi.

Nel corso della puntata in onda il 25 gennaio, la conduttrice mostra l’esterna tra Luigi e Irene. I due sembrano aver ritrovato la serenità, tanto che scatta un bel bacio. Dopo la conclusione del video in questione, Giorgia non si mostra per nulla infastidita dal fatto che Luigi si sia baciato con Irene. A farlo notare ci pensa proprio Maria: “Se io sono interessato parlo di questo”. A questo punto, la corteggiatrice si alza dalla sua sedia pronta a lasciare lo studio. La conduttrice, però, le chiede di restare in quanto la sua intenzione non era quella di farla alzare e andare via. Luigi, infine, la convince a restare. Ma la De Filippi ora ci tiene a mettere Luigi di fronte alla realtà. Nel frattempo, il pubblico non sembra credere completamente a Giorgia. Infatti, sono in tanti coloro che sono convinti del fatto che stia recitando una parte per conquistare Luigi.

Luigi Mastroianni confuso: il confronto tra Giorgia e Sara Affi Fella

Maria fa notare a Luigi quanto Giorgia sia diversa dal tipo di ragazza che lui immagina di avere al suo fianco. Non solo, la conduttrice gli ricorda che fino a qualche tempo si ritrovava a corteggiare Sara Affi Fella, molto diversa dalla Iarrera. La De Filippi non vuole fare riferimento a ciò che è successo nel suo programma, bensì allo stile di vita. Infatti, Maria ricorda che Sara aveva partecipato a Miss Italia e poi ad altri programmi, al contrario di Giorgia che sembra non avere alcun interesse per questo mondo. “È una completamente diversamente da Sara, lei è un altro film”, afferma Maria. Com’è possibile che prima a Luigi piacesse una come Sara e ora una come Giorgia? Probabilmente è questa la domanda che implicitamente la conduttrice pone al tronista.