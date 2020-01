Luigi Favoloso torna sui social: le prime dichiarazioni dopo la scomparsa

Luigi Mario Favoloso ha pubblicato le prime storie sui social dopo la lunga vicenda della sua scomparsa. L’ex gieffino ha svelato la sua posizione e criticato la stampa

La saga mediatica che sta facendo parlare tutti i giornali e i vari salotti televisivi non sembra dare segni di cedimento. Solo due giorni fa, Barbara d’Urso ha dato la notizia, durante la puntata quotidiana di Pomeriggio 5, dell’avvistamento di Favoloso in Svizzera. Poi la conduttrice ha chiarito che l’esclusiva era del settimanale Chi, il quale ha pubblicato le foto sul numero in uscita il giorno successivo. La d’Urso ha trattato il caso di Luigi sin dall’inizio, quando la madre dell’ex gieffino annunciò la scomparsa e confessò di aver denunciato il fatto. Non sono mancati gli interventi della madre e della sua ex compagna Nina Moric: le due si sono scontrate diverse volte anche a Live-Non è la d’Urso. La showgirl ha affermato che il motivo della scomparsa sarebbe da ricondurre ad un litigio acceso tra i due e che avrebbe coinvolto anche suo figlio Carlos. Poche ore fa la svolta: Luigi Mario Favoloso pubblica le prime storie sui social dopo la notizia della sua scomparsa: sta bene e si trova in Armenia. Ancora per poco, però. Vediamo nel dettaglio le ultime dichiarazioni.

Luigi Favoloso interrompe il silenzio e annuncia su Instagram: “Sono a Yerevan, in Armenia!”

Poche ore fa, sono comparse alcune storie sul profilo ufficiale dell’ex gieffino nelle quali Favoloso ha indicato la sua posizione attuale. Non si troverebbe più in Svizzera, bensì in Armenia. “Io sono a Yerevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un’altra nazione”. Poi il duro attacco: “La mia domanda è, ma non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre caz…e? State dicendo un mucchio di caz…e. Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta”.

Favoloso ospite a Live-Non è la d’Urso questa domenica?

Il rumors è arrivato direttamente da Dagospia. Secondo il noto portale di gossip, Favoloso starebbe progettando il ritorno in Italia e sarà presente domenica nel salotto della d’Urso. Stando sempre allo spiffero di Dagospia, la redazione del programma starebbe già pensando ai cinque ‘sferati’ che dovranno giudicare l’ex gieffino.