Luigi Favoloso ritorna in patria, destinazione Barbara d’Urso: spiffero

Luigi Favoloso pronto a tornare in Italia, destinazione Barbara d’Urso: lo spiffero

Potrebbe finalmente trovare un punto di svolta definitivo il caso Luigi Favoloso. L’ex gieffino, di cui si sono perse le tracce a fine dicembre, con tanto di polemiche e misteri al seguito, dovrebbe far ritorno in patria a breve (da quel che è emerso finora, in questo momento si troverebbe all’estero, più precisamente in Svizzera). Almeno secondo Dagospia, il noto portale di retroscena e gossip diretto da Roberto D’Agostino. Sul sito si legge un’indiscrezione molto allettante, che sostiene che in queste ore sarebbero in corso delle trattative per far sbarcare l’ex fidanzato di Nina Moric nella prossima puntata di Live – Non è la d’Urso.

“Si chiude il cerchio per la (finta) scomparsa di Luigi Mario Favoloso? Gira voce che domenica l’ex fidanzato di Nina Moric sarà ospite di Live – Non è la d’Urso”

Spiffero di Dagospia a firma dei giornalisti Alberto Dandolo e Giuseppe Candela: “Si chiude il cerchio per la (finta) scomparsa di Luigi Mario Favoloso? Gira voce che domenica l’ex fidanzato di Nina Moric sarà ospite di Live – Non è la d’Urso. In queste ore si starebbero definendo i cinque ‘sferati’ da contrapporre al fuggitivo de’ noaltri”. Questo il flash diffuso dal portale che, come si evince chiaramente, non crede alla versione della scomparsa dell’ex gieffino. Anche la Moric, a più riprese, ha dichiarato di non essere affatto preoccupata dalla sparizione dell’ex lasciando intendere che tutta la vicenda sia stata architettata per fini secondi. La modella croata ha inoltre accusato Favoloso di violenze perpetrate su di lei e su suo figlio Carlos.

Nina Moric, addio definitivo a Luigi Favoloso: “Amore tossico”

Resta da capire se il sussurro di Dagospia troverà conferma o meno. E se dovesse trovarla, sarà curioso sapere chi saranno i 5 sferati che lo ‘torchieranno’. Nel frattempo Nina Moric ha fatto sapere di aver chiuso definitivamente con l’ex gieffino e di aver vissuto un amore ‘tossico’.