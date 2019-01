Luigi Favoloso smentisce la storia con Fabiana: Emanuela Tittocchia non ci sta

Luigi Favoloso smentisce una storia con Fabiana Britto: Emanuela Tittocchia a Mattino 5 è sicura del contrario

Luigi Favoloso smentisce su Instagram la sua storia con Fabiana Britto. I due stanno trascorrendo molto tempo insieme, tanto che il pubblico ha iniziato a credere che fosse nata una relazione tra loro. Ma ecco che, dopo aver notato questo gossip, l’ex gieffino ha scelto di smentire il tutto sui social. Favoloso rivela che Fabiana in realtà è una sua amica, a cui vuole molto bene. Insieme condividono la voglia sfrenata di lavorare. Proprio per tale motivo, si incontrerebbero molto spesso. Ma ecco che a Mattino 5, Emanuela Tittocchia decide di rivelare di essere a conoscenza di un dettaglio interessante. L’attrice dichiara di sapere per certo che Luigi e Fabiana si frequentano. Federica Panicucci, però, chiede all’opinionista di rispettare ciò che è stato, invece, dichiarato dal diretto interessato. Emanuela afferma di prendersi le sue responsabilità per quanto ha scelto di dichiarare, in quanto è sicura delle sue parole. “Vediamo chi ha ragione poi”, dichiara la Tittocchia. L’attrice sembra essere proprio sicura che, invece, tra Luigi e Fabiana ci sia una storia. Ma per quale motivo Favoloso avrebbe dovuto mentire? Centra qualcosa Nina Moric? L’ex gieffino parla anche della modella croata.

Luigi Favoloso e Nina Moric: tra loro è finita davvero?

Dopo aver smentito la sua relazione con Fabiana, Favoloso parla anche di Nina. Non si sa bene se i due stiano ancora insieme oppure no. Non hanno trascorso le vacanze di Natale insieme e ancora non hanno condiviso alcuna foto di coppia. Sembra proprio che questa storia d’amore sia già giunta al capolinea. Ma Luigi ci tiene a precisare che la Moric non sarà mai sola, è riuscita a ritrovare la sua famiglia e lui è felice per lei. Detto ciò, l’ex gieffino afferma di non avere una nuova fidanzata, né oggi e né domani. Pare, dunque, che Favoloso non abbia alcuna voglia di avviare una nuova relazione, forse perché ancora sta insieme a Nina? I due attualmente potrebbero essere in crisi, ma ancora vicini.

Luigi Favoloso ironizza sulla questione e si mostra in compagnia di Alberto Mezzetti

Favoloso prende con ironia gli ultimi gossip sulla sua vita sentimentale. Infatti, l’ex gieffino si lascia andare sui social pubblicando delle Stories con Alberto Mezzetti, ultimo vincitore del Grande Fratello. Luigi afferma che è proprio lui la sua nuova fidanzata. Nel frattempo, Nina continua a mantenere il silenzio sulla sua relazione con Luigi.