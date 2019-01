Luigi Favoloso dopo Nina Moric si consola con Fabiana Britto: il gossip impazza

Luigi Favoloso e Nina Moric si sono lasciati? Intanto lui si consola con Fabiana Britto e il gossip impazza

Non sappiamo esattamente quali siano al momento i rapporti tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso. I due, dopo aver passato il Natale divisi, non sono apparsi più insieme sui social, e questo nelle ultime settimane ha portato qualcuno a pensare ad una possibile rottura. Probabilmente, se davvero si sono lasciati o se stanno ancora insieme, prima o poi saranno loro stessi ad intervenire sulla questione per fare chiarezza (confermando o smentendo le voci sul loro conto). Qualche minuto fa, tuttavia, Favoloso ha postato sul suo profilo Instagram alcuni video insieme ad un’altra donna, e sono bastati i loro sorrisi complici e dei complimenti per scatenare gli appassionati di gossip. Chi è la donna in questione? Si tratta di Fabiana Britto, modella brasiliana già nota al pubblico di Pomeriggio 5 (poiché spesso ospite nei programma di Barbara d’Urso).

Luigi Favoloso insieme a Fabiana Britto: sorrisi, complicità e complimenti

Luigi Favoloso, nel mostrare ai suoi follower con chi stava trascorrendo oggi il suo pomeriggio, ha mostrato e presentato nel suo video Fabiana Britto. I due, insieme in un locale (probabilmente a gustarsi un aperitivo), sono apparsi molto complici. I loro sorrisi e gli apprezzamenti di Favoloso, che ha definito Fabiana una persona vera, bella e simpatica, potrebbero far pensare oggi che ad unirli ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Al momento, tuttavia, nulla conferma questa versione dei fatti. Per quel che sappiamo, dunque, Luigi e Fabiana sono solo due persone che stanno trascorrendo un po’ di tempo insieme.

Luigi Favoloso passa il Natale senza Nina Moric: arriva la frecciatina sui social

Nina Moric quest’anno ha deciso di passare le feste in compagnia della madre, del figlio Carlos e dell’ex marito Fabrizio Corona. A tavola con loro, la vigilia di Natale, Luigi Favoloso non c’era. Pochi giorni dopo, sui social, l’ex gieffino (con un video caricato sul suo profilo) ha rotto il silenzio dicendo: “Devo dire una cosa, le feste natalizie si passano con le persone che ami. Se qualcuno fa in modo di passarle lontano da voi forse non vi ama”.