Luigi Favoloso si trova in Svizzera: le ultime rivelazioni di Barbara d’Urso

Luigi Mario Favoloso si trova in Svizzera: le anticipazioni di Chi e le parole di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

Continua la saga sulla sparizione di Luigi Mario Favoloso, l’ex gieffino che è stato accanto a Nina Moric per diversi anni. Sono settimane che il caso della sua scomparsa sta tenendo banco tra le varie tv, non solo Mediaset se ne sta occupando ma anche la Rai, con Storie Italiane di Eleonora Daniele in pole position. Secondo le ultimissime notizie, Favoloso si troverebbe in Svizzera. A darne notizia è stata Barbara d’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 di martedì 21 gennaio. La conduttrice ha però specificato che è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, a stanare l’ex della Noric in Svizzera. Le foto del partenopeo dopo ben 24 giorni dalla sua scomparsa saranno proprio sul nuovo numero della rivista, in edicola domani, mercoledì 22 gennaio.

Barbara d’Urso e la scomparsa di Favoloso, le parole della conduttrice

Barbara d’Urso ha subito trattato del caso di Favoloso sin dalla denuncia lanciata dalla mamma di Luigi Mario. Sia a Pomeriggio 5 che a Live-Non è la d’Urso, Barbara ha dato la possibilità tanto alla mamma del giovane che a Nina Moric di confrontarsi sulla questione e non sono mancate pesanti accuse da parte della bella modella. Secondo le ultime notizie, lanciate dalla padrona di casa di Pomeriggio 5, Luigi Mario sarebbe scappato per un grave motivo, come avrebbe spiegato lui in persona durante una telefonata indirizzata proprio alla d’Urso. Alla novità scoperta da Chi, Barbara ha subito spiegato che lei stava proteggendo Favoloso e sapeva tutto sulla sua scomparsa.

Favoloso, perché è scomparso? Le ultimissime a Pomeriggio 5

Ma perché è scomparso Luigi Mario Favoloso? Per ora non è dato saperlo, sappiamo comunque che Barbara d’Urso dedicherà a lui e alla sua scomparsa una grande spazio a Pomeriggio 5. “Un’esclusiva che ci ha dato Signorini. Chi dice che si nasconde in Svizzera. Le immagini potete vederle su Chi in edicola, pare sia molto dimagrito“, queste le poche parole che Barbara d’Urso ha detto parlando del caso Favoloso. “Luigi Mario sostiene una versione completamente diversa da quella di Nina Moric, vedremo quando deciderà di parlare e tornare in Italia“, ha chiosato la conduttrice.