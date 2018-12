Luigi Favoloso rompe il silenzio sul ricovero in ospedale: il messaggio

Luigi Favoloso rompe il silenzio sul ricovero in ospedale. Arriva il messaggio dell’ex concorrente del Grande Fratello 15: “Uscite notizie un po’ tragiche, sono vivo”

Si è parlato molto in questi giorni di Luigi Mario Favoloso. Tutto è cominciato quando si è sparsa la voce che sarebbe stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, in seguito a una rissa verificatasi all’esterno di un supermercato. Tante voci, nessuna conferma certa dell’accaduto. Luigi stesso, fino a poco fa, non aveva proferito parola. Finalmente oggi è apparso sui suoi profili social, tranquillizzando i fan. L’ex concorrente del Grande Fratello 15 si è mostrato in forma tramite un’Instagram Stories, mentre era al volante della sua auto. Inoltre ha parlato, seppur in breve, di quanto è stato scritto sul suo conto in questi giorni.

L’ex concorrente del GF 15: “Volevo solo tranquillizzarvi e dirvi che in realtà è successo poco, quasi nulla”

“Ciao ragazzi, siccome sono uscite delle notizie un po’ tragiche sul mio conto, volevo solo tranquillizzarvi e dirvi che in realtà è successo poco, quasi nulla“, fa sapere Favoloso attraverso un breve video postato tra le Stories di Instagram. Poi aggiunge: “Quindi, state tranquilli. Sono vivo e sto benissimo”. Nessun accenno al ricovero in ospedale, nessun accenno alla presunta rissa. Certo Luigi non ha nemmeno negato di essere stato in una struttura ospedaliera, tanto meno di essere stato coinvolto in una rissa. Pare dunque che l’episodio e il conseguente ricovero sia avvenuto, tuttavia sembra che non si sia trattato di nulla di tragico o altamente pericoloso.

Nina Moric e Luigi Favoloso: il Safari e poi?

La scorsa estate sembrava che Luigi Favoloso e Nina Moric fossero tornati insieme o che almeno stessero cercando di rimettere in piedi la loro relazione. Per farlo avevano anche fatto insieme un safari in Africa. Tuttavia con l’arrivo dell’autunno i due pare che si siano di nuovo distanziati. Infatti, lo scorso 20 ottobre, ai microfoni di Verissimo, la Moric, stuzzicata da Silvia Toffanin sull’argomento Favoloso, aveva subito glissato, non volendo commentare la situazione e non volendo fornire ulteriori dettagli sulla sua relazione.