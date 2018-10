Nina Moric a Verissimo: Luigi Mario Favoloso? No comment

Nina Moric e Luigi Mario Favoloso stanno ancora insieme? Il gesto di lei a Verissimo

Nina Moric è tornata a Verissimo. La modella croata ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin, nella quale ha parlato del figlio Carlos e soprattutto dell’ex marito Fabrizio Corona. Quando la conduttrice Mediaset ha provato a chiedere qualcosa su Luigi Mario Favoloso Nina ha subito cambiato argomento. La Moric ha glissato tutte le domande sull’ex concorrente del Grande Fratello. Sono tornati insieme oppure no? Lo scorso mese la coppia si è concessa un avventuroso viaggio in Kenya, ma negli ultimi giorni mancano le foto e i video insieme. Che Nina e Luigi abbiano di nuovo deciso di dirsi addio dopo la rottura di qualche mese fa? Al momento la Moric sembra poco propensa a parlarne, così come Favoloso, concentrato più sulle sue attività imprenditoriali. La verità verrà presto a galla?

Verissimo: le dichiarazioni di Nina Moric su Corona

“Dopo quattro anni da incubo, di grande solitudine e sofferenza, grazie a Carlos siamo riusciti a trovare un equilibrio. Quest’estate abbiamo ridato un senso alla parola famiglia. Spero che sia stato fatto in buona fede, perché temo sempre che Fabrizio possa fare le cose solo per i giornali. Ora mio figlio vive con me e vive con papà. Mi sono riavvicinata alla mamma di Fabrizio, anche questa è una grande vittoria. Carlos ha bisogno di questa sintonia, per quattro anni gli è stata negata la parola mamma, adesso può pronunciarla tutti i giorni”, ha raccontato Nina Moric a Verissimo.

Nina Moric a Verissimo: “Fabrizio non cambierà mai”

“Fabrizio non cambierà mai, non è facile accettare di stare vicino ad uno che vuole sempre fare il suo show. Rimanere sciocchi fuori non significa che si resti anche giovani, lui deve capire che sta crescendo. Lui ama questo mondo, questo parlare di sé. È rientrato in questo vortice ed è difficile uscirne. Ha sete di questa popolarità. Qualcuno potrebbe dire che è un narcisista patologico, ma io non credo soffra di malattie, è solo uno show man. Forse Carlos è l’unica persona che può dargli una mano per trovare la retta via”, ha aggiunto Nina Moric a proposito dell’ex marito.