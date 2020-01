Luigi Favoloso, il padre a Domenica Live: “L’ho sentito, Nina mi ha deluso”

Domenica Live: Luigi Mario Favoloso ha telefonato al padre Michele

Novità a Domenica Live sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Nel salotto di Barbara d’Urso è intervenuto per la prima volta Michele Favoloso, il padre dell’ex concorrente del Grande Fratello. L’uomo ha raccontato di aver sentito il figlio subito dopo la chiamata di Luigi alla redazione di Pomeriggio 5. Favoloso senior ha ammesso di non essere preoccupato per la vicenda – sa che il figlio sta bene – ma si è detto deluso dall’ex nuora Nina Moric. Che, come sappiamo, solo una settimana fa ha pubblicamente attaccato l’ex fidanzato, sostenendo di aver ricevuto violenze fisiche da parte sua. Dichiarazioni che hanno profondamente scosso Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario, preoccupata da settimane per l’intera faccenda.

Cosa ha detto il padre di Luigi Mario Favoloso a Domenica Live

“L’ho visto l’ultima volta a Natale. Mi aveva detto che aveva litigato con Nina definitivamente e che voleva fare un viaggio da solo, voleva rilassarsi. Mi è sembrato demoralizzato, sembrava mi volesse dire qualche cosa, dirmi il motivo, però non l’ha fatto. Non so dove sia, ma non mi sono mai preoccupato”, ha ammesso Michele Favoloso a Domenica Live. “L’ho sentito dopo la telefonata a Pomeriggio 5 e mi ha rassicurato. Sono deluso da Nina, quello che ha detto non è vero. Mi aveva detto di voler restare fuori da questa storia e invece ha fatto queste accuse gravissime e infondate”, ha aggiunto il padre di Luigi Mario Favoloso.

Anche la madre di Luigi Mario Favoloso contro Nina Moric

Non solo Michele Favoloso: pure l’ex moglie Loredana Fiorentino si è scagliata contro Nina Moric. “Mio figlio non ha mai alzato le mani su Nina Moric, figuriamoci su suo figlio Carlos. Da quando Nina è entrata nella vita di mio figlio lui è cambiato, ha smesso di essere il ragazzino solare e allegro che avevo cresciuto. È diventato un “cavalier servente”, proprio lui che ha una intelligenza spiccata ma si è ridotto a fare l’ombra di una donna che mai e poi mai mi è piaciuta“, ha dichiarato la donna al settimanale Di Più.