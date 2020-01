Luigi Favoloso news, nuova segnalazione: “Starebbe da un suo amico”

Luigi Favoloso scomparso: spunta un nuovo dettaglio a Mattino 5, rivelato da Maurizio Sorge

Continuano ad arrivare segnalazioni sull’improvvisa scomparsa di Luigi Favoloso. In questi giorni non si parla d’altro che della sparizione dell’ex concorrente del Grande Fratello. A lanciare la notizia è stato il suo amico fotografo Alex Fiumara, attraverso un post su Facebook. A confermare le sue parole ci ha pensato poi la madre di Luigi Mario, la quale ha dimostrato di essere molto preoccupata. Oggi si torna a parlare della scomparsa di Favoloso a Mattino 5, dove Federica Panicucci annuncia di avere una news molto importante. A parlare, questa volta, è Maurizio Sorge, ospite nella trasmissione. Il fotografo, chiaramente, ci tiene a precisare di non essere totalmente certo del luogo in cui potrebbe trovarsi di Luigi Mario. Nonostante ciò, riporta la presunta e attuale posizione di Favoloso. Secondo quanto rivela Sorge, l’ex concorrente del GF potrebbe trovarsi a casa di un suo amico che affitterebbe macchine.

Luigi Favoloso nuove news: Maurizio Sorge riporta un’altra segnalazione

“Io spero sia solo un gioco. Lui starebbe a casa di uno che affitta le macchine. Sta lì e aspetta, non lo so, che esce il sole”, dichiara Sorge a Mattino 5, rivelando così la probabile posizione di Favoloso. Ribadiamo che potrebbe non essere così, ma Maurizio precisa di aver ricevuto questa notizia da “fonti vicine alla sua ex fidanzata”. Il posto preciso non l’avrebbero precisato a Sorge, il quale ipotizza possa trattarsi dell’Hinterland milanese. Detto ciò, il paparazzo fa altre rivelazioni: “È un amico suo che affitta le macchine. So per certo che lui sta bene. Io riporto una cosa non mia, secondo me è una cosa attendibile”. Non sappiamo, dunque, se Favoloso si sia realmente stabilito in casa di questo suo presunto amico oppure no.

Luigi Favoloso potrebbe trovarsi a casa di un suo amico? In molti ci sperano

Luigi Mario Favoloso farà avere sue notizie? A Mattino 5 gli ospiti e la Panicucci sperano che l’ex concorrente del GF stia bene e si sia realmente rifugiato in casa di un suo amico. Nel frattempo, a Pomeriggio Cinque ieri Veronica Satti ha scelto di rivelare ulteriori dettagli su questa improvvisa e strana scomparsa di Favoloso.