Luigi Favoloso insieme a Nina Moric: “Pronto per difendere un amore in cui credo”

È facile amarsi e stare insieme quando tutto va per il verso giusto, molto più complicato è farlo nonostante mille avversità, nonostante tante persone contro. Abbiamo superato una complicata tempesta e adesso, complice anche questa bellissima vacanza lontano da tutti, sembra realmente tornato il sole. Questa calma cercheremo di farla durare il più a lungo possibile, ma se così non fosse, se dall’orizzonte scruteremo un’altra tempesta , lo sai, che non mi farò trovare impreparato e come un guerriero mi farò trovare pronto per difendere un amore in cui credo e in cui, nemmeno per un attimo, ho smesso di credere.

