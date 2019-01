Luigi Favoloso, diffuse sue chat private: l’ex gieffino presenta denuncia

Luigi Favoloso chiede giustizia, qualcuno si è spacciato per lui sui social: l’ex concorrente del Gf presenta denuncia

Pomeriggio decisamente impegnativo quello di oggi per Luigi Mario Favoloso. L’ex concorrente del Gf, proprio pochi minuti fa, ha dichiarato sui social si aver presentato in data odierna due denunce tramite il suo avvocato. Contro chi? Non l’ha specificato apertamente. Con dei video pubblicati su Instagram, tuttavia, Favoloso ha spiegato bene i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione. Stando a quanto da lui raccontato qualcuno avrebbe creato dei profili fake coinvolgendolo, mentre altri avrebbero diffuso audio e chat sue private (che lo riguardano) senza chiedergli il permesso. Causandogli, in questo modo, dei danni non indifferenti.

Luigi Favoloso procede per vie legali: denunce a raffica e desiderio di giustizia: “Commessi reati gravi”

Luigi Favoloso, come anticipato sopra, non ha detto contro chi ha presentato denuncia oggi. L’ex gieffino, in merito a tutta la questione, su Instagram stories si è limitato a dire: “Nella vita non avevo mai fatto denunce e oggi ne ho fatte due, a due persone che nell’ultimo mese hanno fatto dei reati abbastanza gravi”. Cosa hanno fatto? “Hanno creato dei profili fake utilizzando il mio nome, hanno pubblicato o inoltrato a terzi mie conversazioni o mie telefonate registrate, causandomi dei problemi. Due persone che hanno commesso dei reati che sono molto gravi ma che vengono considerate delle cose abbastanza normali”.

Luigi Favoloso mette in guarda: contro chi ce l’ha l’ex gieffino?

Per concludere il suo discorso, alla fine, Luigi Favoloso ha semplicemente detto: “È diventato all’ordine del giorno che le persone aprono fake a nome di persone, o che fanno degli screen e inoltrano… sappiate che, anche se è una cosa che fanno in tanti, è un reato grave”. Oggi, dunque, viene da chiedersi: contro chi ce l’avrà l’ex gieffino? Intanto, per chi se lo stesse chiedendo, su Nina Moric (dopo la frecciatina lanciata sui social a Natale) continua ancora a non dire niente.