Luigi Favoloso contro Maria Monsè: “Mi ha fatto del male… mi vendicherò”

Luigi Favoloso attacca Maria Monsè: l’ex concorrente del Grande Fratello contro la showgirl

Luigi Mario Favoloso non è certo uno che le manda a dire quando c’è da esprimere la propria opinione su qualcosa o qualcuno. Oggi, per esempio, l’ex concorrente del Grande Fratello si è apertamente – e inaspettatamente – scagliato contro Maria Monsè, indirizzando della accuse precise a quest’ultima. L’ex gieffina, secondo quanto raccontato dal diretto interessato, avrebbe bloccato Favoloso su Instagram. Il motivo? A rivelarlo è stato Luigi in persona, facendo una confessione inaspettata sulla Monsé e rivelando dettagli e retroscena inediti su un loro presunto litigio.

Luigi Favoloso vs Maria Monsé, confessione inaspettata: “Mi ha fatto del male… mi vendicherò”

Luigi Favoloso, pur cercando di mantenere la calma, è apparso oggi visibilmente irritato nel parlare di Maria Monsé . “Ho appena scoperto una cosa che mi ha scioccato” ha esordito dicendo lui su Instagram “Voi la conoscete Maria Monsè? Una tizia che ha fatto il Gf Vip… Mi ha bloccato! E io non gli ho mai scritto!”. La confessione inaspettata, però, Favoloso l’ha fatta quando ha dichiarato: “Questa qui si è presa la briga di bloccarmi. Ma lo sapete perché? Perché mi ha fatto del male, e il male si paga, e non è bloccando che io non mi vendicherò”.

Luigi Favoloso è tornato single? La frecciatina sui social dopo aver trascorso il Natale senza Nina Moric

Sulla vita sentimentale di Luigi Favoloso, al momento, sappiamo poco. Se sia o meno ancora fidanzato con Nina Moric, dopo il video messaggio pubblicato il giorno di Natale su Instagram, a noi pare altamente improbabile. Le parole dell’ex gieffino sono stati da tutti letti come una chiara frecciatina alla modella croata che, quest’anno, ha deciso di passare le feste insieme a suo figlio Carlos Maria e al suo ex marito Fabrizio Corona.