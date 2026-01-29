Luigi Favoloso chiede in sposa Elena Morali, lei inizialmente gli rifila un “no”: i dettagli della proposta

È tempo di nozze per Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. L’imprenditore campano ha sorpreso la compagna mentre quest’ultima stava festeggiando il suo 36esimo compleanno in un locale con amici e parenti. A un certo punto, lasciando tutti i presenti all’evento a bocca aperta, si è inginocchiato e ha fatto alla sua amata la proposta di matrimonio. La prima reazione della showgirl non è stata per niente romantica. Morali ha rifilato al fidanzato un “no” ironico. Uno scherzetto a cui è seguito un abbraccio e un bacio. E naturalmente il “sì, lo voglio”, che ha corretto il tiro sul “no” denso di ironia pronunciato poco prima.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sposano

Favoloso ha deciso di agire quando per Elena è arrivato il momento dei regali. Il suo è stato un anello che ha suggellato la proposta di matrimonio. Come vuole la tradizione, l’imprenditore si è inginocchiato davanti alla showgirl e ha estratto dalla tasca della giacca il prezioso. “Questo sarebbe il mio regalo per te”, ha scandito di fronte alla fidanzata, che però, dopo avere allontanato un’amica un po’ troppo invadente con il telefono, ha replicato: “Però non mi hai fatto la proposta”. “Vuoi diventare mia moglie?”, si è affrettato a dire il campano, ricevendo una risposta che sperava fosse diversa. “No”, ha infatti detto Morali. Sì è però subito compreso che si trattava di una replica ironica.

Non a caso subito dopo la 36enne bergamasca è tornata sui suoi passi: “Aspetta, stavo scherzando. Dai, fammela veramente la proposta”. Favoloso ci ha quindi riprovato: “Vuoi sposarmi?”. Dopo qualche battuta sul fatto che si aspettava una proposta più articolata e romantica, Elena ha finalmente sciolto le riserve. Si è fiondata tra le braccia dell’imprenditore, per poi ricoprirlo di baci e accettare di sposarlo

Le tappe della love story

Morali e Favoloso fanno coppia dal 2020. La scintilla è scoccata dopo che l’imprenditore ha partecipato al Grande Fratello. Prima di legarsi alla showgirl bergamasca, Favoloso ha vissuto una burrascosa relazione con Nina Moric. Il primo periodo della loro love story con Elena è stato segnato da alti e bassi. Il rapporto, con il passare del tempo, è via via andato a farsi sempre più solido. Ora è culminato con la proposta di nozze. Alla coppia non resta ora che pensare ai preparativi del matrimonio.