Elena Morali e l’improvviso cambiamento: cosa fa oggi la showgirl

Con una seguitissima schiera di followers, Elena Morali, mantiene alta la sua visibilità sui social. La showgirl da anni è sparita dalla televisione ma continua ad essere ben presente per altre vie. La Morali, infatti, si racconta tra viaggi incredibili e proposte di outfit. Se scorriamo la bacheca dei suoi social vediamo un serie di scenari mozzafiato. Continua a gonfie vele la sua storia d’amore con Luigi Favoloso. Anche lui sempre presente nelle foto della ragazza. Ed anche lui si è costruito una carriera sui social. Infatti oggi si presenta come “traveller, scuba diver, photographer and content creator”. Insomma i due sono riusciti a proporre un’alternativa rispetto al piccolo schermo. Dal quale entrambi si sono allontanati. O forse sarebbe meglio dire sono stati allontanati.

Elena Morali oggi si presenta leggermente diversa. Sicuramente qualche miglioramento estetico è stato eseguito. E’ giusto dire che fa parte del suo lavoro essere sempre impeccabile. Infatti la showgirl oltre agli interventini estetici, ci tiene a fare sempre molto esercizio fisico. Nei suoi viaggi, come racconta lei stessa, non mancano mai la felicità, Luigi il “suo amore” e lo sport. Tra le carrellate di foto di panorami da sogno, compaiono anche delle interessanti proposte di outfit. La Morali infatti pubblica spesso dei video in cui confronta un look proposto da lei con uno proposto dal fidanzato. Un’idea carina per mostrare due diverse soluzioni per lo stesso tema.

Elena Morali e il suo possibile ritorno al piccolo schermo

Ogni tanto la vediamo comparire in televisione come ospite. Oggi 21 febbraio, per esempio, la vedremo comparire nuovamente su rete quattro nel programma Mattino 4. Il suo apporto al piccolo schermo ormai si limita a piccole comparsate come opinionista. Sono lontani i tempi in cui sia lei che il fidanzato erano protagonisti dei principali reality di Mediaset. Non è detto che non li rivedremo presto ma per il momento i due non si espongono a riguardo.

Nel frattempo preferiscono dedicarsi ai loro viaggi da sogno. Pensate che sono andati anche a visitare una tribù cannibale che si trova in Papa Guinea. Queste le parola della Morali: “La Papua non è una meta semplice poiché ci sono molte difficoltà , dagli spostamenti, ai costi elevati, alla pochissima sicurezza, alle malattie e così via. Ma quando una cosa me la metto in testa non c’è modo di togliermela. Ma cosa mi ha spinto a tutto questo? Forse il fatto che fossero cannibali? beh si quello devo dire che mi ha incuriosito…”. E’ bello vedere come ci si possa costruire un nuovo futuro con gli stessi mezzi. Proprio come ha fatto la Morali. Sarebbe bello se continuasse a seguire questa passione per i viaggi e a renderlo il suo lavoro. Glielo auguriamo!