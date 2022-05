Luigi Berlusconi sorprende papà Silvio al battesimo: altro figlio in arrivo

By

La famiglia Berlusconi, già numerosissima si allarga ulteriormente. A sorpresa, Luigi (l’ultimo figlio del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e di Veronica Lario) e Federica Fumagalli (moglie del rampollo) saranno a breve di nuovo genitori. A rivelarlo in esclusiva è Chi Magazine che spiega che il lieto annuncio è stato dato nel corso del battesimo di Emanuele Silvio, il primogenito della coppia, nato poco meno di un anno fa. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha reso noto che Federica è già al quinto mese di gravidanza. Non svelato, per il momento, il sesso del bebè, tantomeno il nome scelto. Sicuramente, però, il piccolo Emanuele Silvio avrà, tra circa quattro mesi, un fratellino o una sorellina.

Il lieto annuncio in casa Berlusconi arriva a pochi mesi di distanza da un’altra dolce notizia relativa alla famiglia del fondatore di Forza Italia: lo scorso novembre Barbara Berlusconi è diventata mamma per la quinta volta. La sorella maggiore di Luigi ha dato alla luce il terzo figlio avuto dal compagno Lorenzo Guerrieri (i primi due sono arrivati da una relazione precedente). Al momento, nonno Silvio ha ben quattordici nipoti: ne avrà quindici non appena Luigi e Federica festeggeranno l’arrivo la nascita del loro secondo frutto d’amore.

La storia d’amore di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

La scintilla tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli è scoccata circa 11 anni fa, quando entrambi erano poco più che ventenni. Le nozze si sono celebrate due anni fa, con una cerimonia intima, nella basilica di Sant’Ambrogio. I due si sono conosciuti all’Università – lui laureato in Economia, lei in Giurisprudenza.

Con le cognate, la moglie di Luigi ha instaurato un bel rapporto, come dimostrato in passato da diverse paparazzate che l’hanno ritratta a proprio agio tra le donne della ‘family berlusconiana’.

Tornando all’incontro di Luigi e Federica, il primo approccio è avvenuto nel corso di una serata con gli amici, in un locale di Milano. Dopo ben nove anni di love story, hanno deciso di convolare a nozze. Sono entrambi realizzati sul piano professionale. Lei ha 32 anni, un anno in meno di Luigi, ed è nata a Sironi, in provincia di Lecco.