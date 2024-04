Ludovica Valli: problemi di stanchezza, cosa le succede

Ludovica Valli aspetta il terzo figlio, poco tempo fa lo ha annunciato, ma sta vivendo questo momento con grande difficoltà. Infatti ha ammesso che rispetto alle scorse gravidanze, dove aveva forze e conduceva una vita normale, ora non riesce.

A inizio marzo Ludovica aveva annunciato di aspettare un bebè. Ora continua a condividere sui social tutti i momenti più importanti della sua vita e anche cosa fa con i figli. Ha però rivelato oggi che ultimamente tutto ciò diventa sempre più stressante e sempre più spesso ha bisogno di fermarsi per riposarsi.

L’influencer ha confessato che in questi mesi sta vivendo i giorni in maniera contrastante: “Ci sono giorni che mi sveglio ed ho così tanta energia da spaccare il mondo, altri che davvero non riesco a stare dritta in piedi“. Ha rivelato di vivere tutto ciò con grande disagio, soprattutto perché è abituata a non stare mai ferma.

Ad aggravare questa sua situazione è la pressione bassa che quindi la fa sentire ancora più stanca. Per questo spesso si trova a doversi fermare per riposare. Ha confessato che quando le succede “si sente inutile” e vive con grande malinconia e tristezza queste giornate, nonostante possa succedere alle donne incinte.

L’annuncio del terzo figlio in arrivo

Il 3 marzo Ludovica con un reel ha comunicato che presto la famiglia si allargherà. In occasione del suo compleanno ha dato la notizia ai followers. Lei e Gianmaria Di Gregorio avevano avuto Anastasia nel 2021 e poi un anno fa era nato Otto Edoardo. Ora è in arrivo il terzo, di cui ancora non si conosce il sesso.

In quell’occasione è stato molto simpatico anche il commento del papà: “E anche quest’anno si dormirà l’anno prossimo“, un po’ stanco di fare le nottate per i bambini.

Dopo l’annuncio solo Eleonora Valli ha commentato, con delle emoji, a differenza di Beatrice che invece ha preferito rimanere in silenzio. Purtroppo la rivalità tra sorelle ormai è cosa nota e in pubblico non ci sono mai state particolari dimostrazioni di affetto. Anzi, è avvenuto quasi sempre il contrario.