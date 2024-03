Ludovica Valli è incinta: l’annuncio e la reazione delle sorelle

Ludovica Valli è incinta: l’ex tronista sarà presto mamma per la terza volta! L’annuncio è arrivato poco fa su Instagram, dove Ludovica ha condiviso un tenero video in cui si possono vedere i suoi due figli, Anastasia e Otto Edoardo, insieme al compagno Gianmaria di Gregorio mentre baciano ed abbracciano il suo pancino. In questi giorni, la Valli si trova a Dubai insieme alla famiglia per festeggiare il suo compleanno. Proprio ieri, 2 marzo, ha infatti compiuto 26 anni. E, come regalo per i suoi seguaci, ha deciso di condividere questa bellissima notizia che, come spiegato da lei stessa, ormai non riusciva più a nascondere.

“La ‘cosa’ più inaspettata di tutta la nostra vita insieme”, ha scritto come didascalia del video. Si tratta della terza gravidanza in pochi anni per Ludovica, che solamente un anno fa ha partorito il suo secondogenito Otto Edoardo. Nel 2021, invece, ha dato il benvenuto alla sua prima figlia Anastasia. Adesso, i due piccoli accoglieranno preso un fratellino o una sorellina, allargando ancora di più la famiglia. I bambini sembrano essere al settimo cielo, così come l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio, con il quale Ludovica è insieme da ormai quasi 5 anni.

Il compagno dell’influencer è infatti felicissimo di diventare di nuovo papà, commentando ironicamente: “Ed anche il prossimo anno… si dormirà l’anno dopo”. Il post è stato subito invaso da centinaia di like e commenti da parte dei follower della Valli, felicissimi per il nuovo arrivo. Inoltre, sono arrivati gli auguri anche di molti personaggi noti dello spettacolo, come Clizia Incorvaia, Costanza Caracciolo, Veronica Angeloni e molti altri.

Tra i vari commenti, poi, è apparsa anche quello di una delle due sorelle di Ludovica, Eleonora Valli. Quest’ultima ha lasciato delle faccine a cuoricini per esprimere la gioia di diventare ancora una volta zia. Com’è noto, l’ex tronista non ha un legame stretto con le sorelle, Eleonora e Beatrice, che invece hanno un rapporto più intimo tra loro. In particolare, la rivalità tra Ludovica e Beatrice è da sempre palpabile, con tanto di frecciatine e azioni deliberate sui social network.

Dunque, come ha reagito Beatrice Valli all’annuncio della sorella minore? Fino a questo momento, l’ex corteggiatrice ha mantenuto il silenzio: non ha lasciato un ‘mi piace’ né ha commentato il post. D’altro canto, è possibile che la compagna di Marco Fantini non abbia ancora avuto occasione di accedere a Instagram e di vedere il post. In ogni caso, va comunque considerato i social non sono sempre specchio della vita reale, quindi potrebbe aver già espresso i suoi auguri privatamente.