Ludovica Valli, battesimo figlio: Beatrice presente? Cos’è successo

Sabato 10 febbraio è stato battezzato Otto, il secondo figlio dell’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli. Il piccolo ha un anno. Dopo aver ricevuto il sacramento, mamma e papà hanno naturalmente organizzato una festicciola con i famigliari più stretti. C’era molta curiosità da parte dei fan dell’influencer di sapere se all’evento avrebbero preso parte anche le zie di piccino, Beatrice ed Eleonora Valli. Motivo? Perché non è un mistero che tra Ludovica e le due sorelle i rapporti non sono serenissimi. Come ha spiegato di recente la stessa ‘Ludo’, con le congiunte non c’è mai stato uno strappo imputabile a qualche fatto grave; semplicemente non c’è una grande intesa. Sono invece legatissime Beatrice ed Eleonora. Dunque? Al battesimo c’erano oppure no?

La risposta è sì. Sia Beatrice sia Eleonora hanno seguito da vicino il battesimo del nipote, accompagnate dai rispettivi mariti e dalla rispettiva prole. ‘Ele’ ha documentato la sua presenza postando anche qualche Stories Instagram lungo la giornata di sabato mentre ‘Bea’ ha preferito non pubblicare alcunché. Ecco perché qualcuno ha creduto inizialmente che avesse deciso di non prendere parte all’evento. E invece c’era, come rivelato a tarda serata dal marito Marco Fantini, che, tramite i suoi profili social, ha reso appunto noto di essere stato alla festa di Otto.

Il piccolo, il giorno prima del battesimo, ha compiuto un anno. Mamma Ludovica gli ha dedicato un post su Instagram. Sia Beatrice sia Eleonora si sono palesate e hanno fatto gli auguri al bimbo. ‘Ludo’ ha ringraziato, piazzando dei cuoricini ai commenti delle sorelle, particolare che è stato interpretato da molti fan come un segnale distensivo nei rapporti familiari.

Si è poi verificata una cosa curiosa. Ludovica ha ringraziato tantissimi altri utenti che hanno riservato un pensiero a suo figlio. Tra questi c’è stato anche il cognato Marco Fantini. A lui, però, l’ex tronista non ha risposto alcunché. Immediatamente tanti ‘seguaci’ hanno visto della velenosità in tale faccenda, sostenendo che ‘Ludo’ abbia ignorato di proposito il modello. C’è invece chi ha detto che probabilmente si è trattato di una svista. Mistero!