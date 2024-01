Beatrice Valli vuota il sacco su Ludovica: “Rapporti, tutta la verità”

Beatrice e Ludovica Valli, un feeling tra sorelle che non c’è. Da tempo si mormora che le due influencer, entrambe divenute popolari grazie a Uomini e Donne, non abbiano rapporti idilliaci. A spiegare la situazione, nelle scorse ore, ci ha pensato la moglie di Marco Fantini, la quale ha di fatto confermato che con ‘Ludo’ il legame non è ferreo, a differenza di quello con Eleonora, la terza sorella.

Beatrice e Ludovica Valli, quel feeling che non c’è

Rispondendo su Instagram ad alcuni quesiti posti dai fan, ‘Bea’ ha detto che non gli piace molto parlare dell’argomento relativo al legame con le sorelle. Ciò premesso ha tenuto a fare chiarezza visto che a più riprese, sia nel passato recente sia in quello remoto, il gossip ha sussurrato di un rapporto inesistente con Ludovica:

“Non mi piace parlare di certi argomento, come avrete visto. Non che ci sia nulla di male o cattivo, anzi. Ma per il semplice fatto che come in ogni famiglia, vita o parentela ci sono rapporti più stretti di altri. Voglio precisare che io e Ludovica non abbiamo litigato ma che sono molto più unita e legata a mia sorella Eleonora. Questo non significa che non ci sia per l’una o per l’altra o che non ci sia rispetto”.

Dunque Beatrice non è che ha avuto una pesante e compromettente lite con Ludovica. Semplicemente ha con lei un rapporto un poco freddo. Arcinoto invece che con Eleonora ci sia una vicinanza intensa e reciproca. Non a caso, di recente, ‘Bea’ e il marito Marco Fantini sono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin ricevendo una lettera toccante e densa di stima da parte di ‘Ele’.

Ludovica, invece, non è stata nemmeno nominata, come se non esistesse. Una situazione che non è passata inosservata a coloro che seguono le vicende delle Valli. E neppure a ‘Ludo’ che, stuzzicata da diversi seguaci su Instagram, ha reso noto che non era nemmeno stata messa al corrente dalle sorelle dell’ospitata nel rotocalco di Canala Cinque. Insomma, è stata beatamente ignorata.

Altro segnale inequivocabile relativo al fatto che tra i due ex volti di UeD ci sia del ghiaccio, sono alcune dichiarazioni rilasciate dalle dirette interessate durante gli ultimi anni. In diversi frangenti, con mezze frasi, le due donne hanno lasciato intendere di non avere chissà che tipo di vicinanza. Ora Beatrice ha chiarito una volta per tutte come stanno le cose: nessuna lite particolare, nessuno strappo dovuto a cause eccezionali; semplicemente non tutti i fratelli e le sorelle si ‘pigliano’.