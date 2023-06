Ludovica Valli: “Perché non faccio più l’amore col mio compagno”

Ludovica Valli è tornata a parlare della sua vita privata. Nelle sue Instagram stories, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande fatte dai followers. Molte di queste riguardavano la vita da madre e i problemi quotidiani ad essa relativi. C’è stato spazio, tuttavia, anche per parlare di Gianmaria Di Gregorio, compagno con cui è legata da diversi anni.

La confidenza di Ludovica: “Il tempo per noi dobbiamo trovarlo”

Tante delle domande rivolte a Ludovica erano incentrate sui problemi che una madre deve affrontare (mettere a dormire i bambini, il dolore del parto, sistemazione di giochi e lettini). L’ex tronista ha dato ampio spazio a questo tipo di questioni, dimostrandosi generosa di consigli verso quei fan che le hanno posto le domande.

Tra gli argomenti trattati, tuttavia, c’è stato anche quello della vita privata con il compagno Gianmaria. Un utente, infatti, avrebbe chiesto a Ludovica come stesse vivendo l’intimità con il fidanzato, avendo due bambini molto piccoli. L’ex tronista non si è tirata indietro, rispondendo alla domanda:

“Per ora di momenti per me e Gian da soli non ce ne sono! Non si fa! Non ce n’è davvero“.

Sembrerebbe quindi che il dover badare ai bambini piccoli abbia ridotto al minimo l’intimità della coppia. Nel rispondere alla domanda, Ludovica ha spiegato come, al momento, le loro priorità siano altre, ovvero i figli. “Sono dei periodi, passeggeri” avrebbe ribadito, spiegando come si tratti di una semplice fase della loro vita, destinata, prima o poi, a concludersi. Con ciò, Ludovica ha voluto specificare che i momenti di intimità assieme a Gianmaria rimangono qualcosa di importante: “Ovvio che il tempo per noi dobbiamo trovarlo” avrebbe aggiunto.

La vita di Ludovica: figli piccoli, ma non solo…

La vita da genitori, come è normale che sia, porta a dei cambiamenti negli equilibri della coppia, modificando la priorità di alcune abitudini, tra cui il tempo per l’intimità. I due figli di Ludovica e Gianmaria, d’altronde, sono ancora molto piccoli e il loro secondogenito è nato solo pochi mesi fa. È logico, quindi, che questo sia il momento in cui hanno maggiormente bisogno dei genitori, non essendo ancora indipendenti.

Tra le tante stories in cui Ludovica ha dispensato consigli ai suoi followers per quanto riguarda la gestione dei figli, non sono mancati retroscena sulla sua intimità con Gianmaria, regalando alcune confidenze ai propri fan. Probabilmente, però, i due ritroveranno, pian piano, un pò di equilibrio.