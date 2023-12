Ludovica Valli: “Mi hanno asportato un neo, ho tanta paura”

Ludovica Valli rivela ai suoi fan qual è il problema che da giorni la sta facendo preoccupare. L’ex tronista di Uomini e Donne, di recente, aveva rivelato al pubblico che la segue su Instagram di non stare molto bene e che una visita non le aveva dato il risultato sperato. L’aveva fatto condividendo una foto che la ritrae insieme ai suoi due figli, Anastasia e Otto Edoardo. In quell’occasione, Ludovica spiegava di sentirsi bene fisicamente, ma non moralmente, ammettendo di essere molto triste.

Sempre sui social network, dove tiene informati i suoi fan anche sulla sua vita privata con il compagno Gianmaria e i figli, ecco che oggi la sorella di Beatrice Valli rivela cosa sta accadendo. Condividere alcune Stories su Instagram, l’ex tronista mostra la sua pancia, facendo notare un cerotto, attraverso cui spiega che le hanno dovuto asportare un neo, per cui deve ancora ricevere i risultati dell’esame istologico. Dando la notizia ai suoi fan, Ludovica ci tiene anche a fare sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione, visto il seguito che ha (quasi 2 milioni di follower).

“La visita che non era andata bene…Oggi mi hanno asportato un neo (sospetto da togliere assolutamente il prima possibile). Era quasi un anno che rimandavo quella visita. Un po’ per paura, un po’ per la ‘mancanza di tempo’, ogni volta avevo qualche scusa diversa. Questo per dirvi di volervi bene, tanto bene e controllarvi”

Ludovica Valli consiglia al pubblico che la segue di fare dei controlli non appena vengono notati sul proprio corpo e dentro qualcosa che potrebbe essere sospetta. In realtà, spiega di aver scoperto il suo problema con una visita di routine. Questo è sempre ciò che ha fatto nella sua vita, fino a quando non è diventata mamma. “Ho perso un po’ di vista me stessa, può succedere”, sottolinea l’ex tronista.

Non se ne fa una colpa per aver scoperto ora quel neo, a cui non ha dato priorità nei mesi scorsi. “La prevenzione è davvero importante. E ancora una volta, oggi, voglio ricordarvelo. Nel mio piccolo”, dichiara sulle storie di Instagram la Valli. Non finisce qui il racconto di Ludovica, la quale ammette di essere davvero preoccupata.

Sebbene abbia “tanta paura”, la Valli vuole essere fiduciosa e pensare in positivo. Questa è l’unica cosa che sente di poter fare ora, in quanto deve attendere l’esame istologico per scoprire la natura di quel neo che le hanno appena asportato. “Difficile, ma ci si prova”, afferma Ludovica, cercando di farsi forza per l’ansia che sta provando.

Fortunatamente al suo fianco ha la sua famiglia, che la sta aiutando ogni giorno a mantenere la calma in attesa dei risultati. Per Ludovica i prossimi saranno sicuramente “giorni intensi”. Alla fine, conclude questo lungo messaggio così: “Vi stringo forte, volevo condividerlo con voi, ne sentivo la necessità. Fate parte di me, di noi”.