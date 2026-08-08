Ludovica Valli imbottita di antidolorifici: “Il ciclo non arriva e sto uno schifo”

Ludovica Valli sta male. L’influencer ed ex tronista, attraverso due storie pubblicate su Instagram, ha spiegato che da circa due settimane ha un dolore invalidante e che fatica persino ad alzarsi dal letto. La 29enne, che al momento non si trova in Italia, ha aggiunto che non appena rientrerà a Milano si sottoporrà a una serie di accertamenti per capire le cause del suo malessere. In particolare ha riferito che dal 24 luglio è entrata in fase pre ciclo, ma che tuttavia il ciclo non è ancora arrivato. In compenso ha accusato un gonfiore al ventre.

Ludovica Valli non sta bene: antidolorifici e visite mediche

“Non so più cosa fare, ancora oggi nessuna ombra del ciclo. Mi sto imbottendo di antidolorifici”, ha scritto Ludovica, aggiungendo che in alcuni giorni quasi non riesce ad alzarsi dal letto. Ha poi parlato di “dolore invalidante” che condiziona le sue giornate. E ancora, ha spiegato di avere già preso appuntamento con il suo ginecologo di Milano. Non appena tornerà in Italia, svolgerà una serie di test per capire la natura dei problemi che la affliggono.

Valli ha ricordato che 15 anni fa le è stata diagnosticata la sindrome dell’ovaio policistico e che, oltre a ciò, non sa nulla di più, in riferimento alle eventuali cause del suo stato di salute precario. “Giuro che sto uno schifo”, ha chiosato, per poi sottolineare che non è assolutamente incinta (c’è chi ha pensato che fosse in dolce attesa per via del gonfiore del ventre).

Chi è Ludovica Valli: l’amore con Gianmaria Di Gregorio

Ludovica Valli è nata a San Martino in Rio, comune in provincia di Reggio Emilia, il 2 marzo 1997. Sorella di Eleonora e Beatrice, anche loro influencer, ha debuttato come modella. Si è fatta notare in tv nel ruolo di tronista a Uomini e Donne. In seguito è diventata popolare su Instagram dove, attualmente, ha oltre 1,9 milioni di follower.

Da anni è legata a Gianmaria Di Gregorio, conosciuto in Spagna. Con l’imprenditore, che è un uomo estraneo al mondo dello spettacolo e dei social, ha avuto tre figli: Anastasia, nata l’8 marzo 2021, Otto Edoardo, venuto alla luce a febbraio 2023 e Lola, la terzogenita, accolta a settembre 2024.