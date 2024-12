Ludovica Valli: parole inaspettate sul post della sorella. E Beatrice?

Pare proprio che tra le sorelle Valli sia finalmente tornato il sereno. Ieri era infatti il compleanno della sorella “meno famosa”, ovvero Eleonora Valli. A festeggiare insieme a lei c’era l’immancabile Beatrice. La quale si è portata dietro tutta la “truppa famigliare”. Insieme hanno spento le candeline e postato su Instagram le foto. Sotto al post è comparso inaspettatamente un messaggio di Ludovica. Simpaticamente la più piccola delle Valli commenta: “Sei giovane!”. Con tante emoticon a forma di cuoricini. A quel punto Eleonora, la festeggiata, non può che rispondere: “Giovanissima!”. Anche lei affiancando alla risposta tanti cuoricini. Che sia solo pura formalità?

La domanda sorge spontanea. Insomma ogni santa volta che c’è una ricorrenza Ludovica sembra essere esclusa. E comunque in questo scambio di battute Beatrice non è minimamente intervenuta. E si sa che tra Ludovica e Beatrice non scorre ancora buon sangue. I motivi per cui le due ex protagoniste di Uomini e Donne abbiano litigato non sono mai stati molto chiari. Pare che ci siano delle differenze caratteriali e di vedute che le portano ad allontanarsi. Un peccato dal momento che, invece, Beatrice ed Eleonora sembrano davvero affiatate.

Perché le sorelle Valli hanno litigato?

Difficile capire quali siano queste differenze di cui parlano. Quando vediamo le sorelle Valli sui social sembra quasi di vedere la stessa persona. Sono molto simili fisicamente. Hanno delle famiglie numerose entrambe. Amano cucinare e proporre attività insieme ai bambini. Insomma se non si fossero punzecchiate pubblicamente più volte sarebbe difficile pensare che non vadano d’accordo. Certo è che Ludovica ha sempre tratto molto ispirazione da Beatrice. Che la sorella minore abbia forse sofferto un po’ di invidia?

Questa ipotesi circola nel web da tempo ma non ha mai avuto fondamenta certe. Beatrice infatti non ha mai confermato tali voci. Certo è che gli interventi chirurgici di Ludovica hanno fatto sì che somigliasse davvero molto alla sorella. Inoltre in molti sostengono che ci sia un “copia incolla” anche sotto il punto di vista lavorativo. Ludovica ha infatti seguito passo passo le orme lavorative della sorella. Prima il percorso a Uomini e Donne e poi l’attività di influencer – mamma. Insomma che ci sia del vero? Che il loro rapporto si sia incrinato per colpa dell’invidia? Non lo sapremo mai ma speriamo che questo messaggio di Ludovica sia il preludio alla pace.