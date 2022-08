Ludovica Valli, gravidanza parte male: le rivelazioni dell’influencer

Solo alcuni giorni fa, Ludovica Valli ha annunciato la sua seconda gravidanza. Attraverso un lungo post condiviso sul proprio profilo Instagram, l’ex volto di Uomini e Donne ha comunicato la notizia ai propri follower, rivelando inoltre di essere al terzo mese. La gioia legata al lieto annuncio, tuttavia, ha lasciato spazio alcune ore fa a uno sfogo da parte dell’influencer, che ha aggiornato sulle sue condizioni di salute.

Pare infatti che l’attesa del secondo bebè non sia partita nel migliore dei modi per l’ex tronista, la quale ha spiegato in una Instagram Story cosa le sia accaduto. Nella scorsa giornata, Ludovica Valli avrebbe trascorso una giornata al mare con la sua famiglia, ovvero la primogenita Anastasia, avuta nel marzo 2021, e il compagno Gianmaria Di Gregorio. Un momento di relax che, tuttavia, non sarebbe terminato in maniera altrettanto piacevole. L’influencer ha difatti condiviso uno scatto sui propri social, mostrandosi visibilmente provata e spiegando:

“È da questa mattina che, come sono salita in macchina, mi sono sentita male… è tutto il giorno che ho nausea seguita da… potete immaginare. Giuro che non sono mai stata così male in tutta la mia vita… scusate l’assenza. Sarà il caldo, la gravidanza, booooooh, mai mai mai mai stata così male.“

Insomma, si preannunciano mesi impegnativi per l’ex tronista di Uomini e Donne che, a detta sua, non avrebbe riscontrato le medesime problematiche nel corso della prima gravidanza. Come lei stessa ha rivelato, in occasione del lieto annuncio della scorsa settimana, il secondo bebè non sarebbe arrivato per caso, ma fortemente voluto dalla coppia. Sia per la primogenita che per la futura new entry della famiglia, inoltre, Ludovica Valli ha parlato di un comune destino, fatto di “tante “battaglie”, urla, abbracci forti da toglierci il fiato“.

Ludovica Valli, come procede la seconda gravidanza

Ben prima del lieto annuncio, lo storico volto di Uomini e Donne aveva suscitato la curiosità dei propri follower a causa delle sue “assenze ingiustificate“, come scherzosamente le aveva definite. La notizia della sua seconda gravidanza era dunque già nell’aria, sebbene l’ufficialità sia arrivata dalla diretta interessata solo una settimana fa. Immediati sono stati i messaggi di supporto, sia da parte dei follower che di alcune colleghe come Paola Turani, Martina Lichena, nonché Eleonora Valli, sorella dell’ex tronista. Ad ora, nonostante questo breve incidente di percorso, l’ex tronista pare stia meglio, come si evince nelle Instagram Stories, in cui mostra di essersi ripresa.