Ludovica Valli e il fidanzato: esagerati? Sfuriata e scelta risolutiva

Ludovica Valli, la foto in vasca da bagno col fidanzato fa discutere. Accesa polemica: la sfuriata e la decisione risolutiva dell’ex tronista

Da ormai qualche giorno, l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli ha scelto di rendere noto il suo nuovo amore per il personal trainer Federico. Sui profili social i due appaiono visibilmente complici ed affiatati. Più innamorata che mai, la Valli scrive pensieri e dediche sempre molto dolci sotto gli scatti che li ritraggono insieme. Un amore coinvolgente che sembra aver stravolto in tutto e per tutto la vita della giovane Ludo. I due, sin dall’inizio del loro amore, si sono sentiti liberi di mostrarsi insieme senza alcun problema. Ma, si sa, le critiche non mancano mai! E infatti, proprio oggi, l’ex tronista ha dovuto fare i conti con degli insulti e delle offese gratuite ricevute sul proprio profilo Instagram. I biasimi l’hanno portata a prendere una decisione risolutiva…

La foto tra Ludovica e Federico è stata definita volgare

Nel corso delle ultime ore, la sorella di Beatrice ha condiviso uno scatto molto intimo (qui la foto) che la mostra in vasca da bagno insieme al suo Federico. I due fidanzati, nella foto si scambiano un semplice ed innocente bacio. Questo ha, però, scatenato commenti di ogni tipo. C’è chi la definisce esagerata, volgare, esibizionista, pronta a tutto pur di farsi notare. Al punto che la giovane Valli sbotta pesantemente: “A me certe cose non toccano più” e, difendendo il suo ragazzo, continua: “Mi dispiace solo per la persona che ho accanto oggi perché deve subirsi queste parole.” Ludovica è certa di essere criticata in qualsiasi modo scelga di porsi, che sia in bagno o in piscina, fidanzata o non fidanzata.

Ludovica decide di non pubblicare più foto con il suo fidanzato

Arrabbiata per ciò che dovrà leggere il suo fidanzato, Ludovica al contempo si dice abituata a certe critiche. Lascia parlare la gente ma, da oggi fa sapere che cambierà maniera di porsi, viste le offese e gli insulti social. Ecco allora la decisione risolutiva, ossia limitarsi nel pubblicare tutto ciò che possa riguardare il suo rapporto di coppia: “Oltre a condividere qualche foto di lui e di noi insieme, ad oggi non metterò nient’altro!”