Ludovica Valli commenta Beatrice mamma ter: “Andare da lei? Scorretto”

Ludovica Valli commenta la nascita della nipote Azzurra. Beatrice è diventata mamma ter: “Andare da lei? Scorretto”

Da poche ore Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta, accogliendo tra le sue braccia Azzurra. Si tratta del terzo figlio per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (già madre di Bianca, avuta sempre dal compagno Marco Fantini, e di Alessandro, avuto da una precedente relazione). Pochi minuti dopo la lieta notizia, arrivata in mattinata, ha commentato il festoso evento Ludovica, sorella di Bea. Anche per lei un passato a Uomini e Donne (in veste di tronista) e un presente da influencer di spicco. Ludovica si è detta felice di essere diventata nuovamente zia, seppur non potrà vedere nei prossimi giorni la nipotina per via delle norme anticontagio in vigore nella cosiddetta fase 2.

Ludovica Valli sulla nipotina: “Tutti abbiamo voglia di andarla a vedere e di stringerla forte ma portiamo pazienza”

“Finalmente stanotte è nata Azzurra. Benvenuta alla piccolina!”, ha detto una raggiante Ludovica tra le sue Stories Instagram. “Vi chiedo una cosa – ha aggiunto, rivolgendosi ai fan -, non scrivetemi perché non andiamo a trovarla, perché non stiamo con loro etc… Perché non si può. In più una bambina appena nata non ha difese immunitarie e non sarebbe corretto.” “Tutti abbiamo voglia di andarla a vedere e di stringerla forte ma portiamo pazienza. Si spera che tutto tornerà alla normalità, così potremo andare a trovare Azzurra”, ha concluso l’ex tronista.

Beatrice e Ludovica, il gossip: fidanzati e voci di attriti

Ricordiamo che in passato, a più riprese il gossip ha parlato di un rapporto non proprio roseo tra le due sorelle Valli. Tuttavia entrambe hanno sempre smentito che ci siano degli attriti tra di loro. Oggi entrambe sono felicemente fidanzate: Ludo ha da pochi mesi intrecciato una relazione e si professa innamoratissima. Bea è promessa sposa di Marco Fantini che subito dopo la nascita di Azzurra ha scritto via social: “13/05/2020 Benvenuta principessa di papà. Sei la speranza e la luce in questo periodo un po’ buio. Un papà bis innamorato”.