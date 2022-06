Ludovica Pagani: “Vivo un momento complicato”, addio El Shaarawy

Sarebbe giunta al capolinea la love story tra Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy. I due non hanno mai ufficializzato il loro legame ma per un lungo periodo hanno condiviso sui social network indizi e prove inequivocabili. Ora a testimoniare la fine di questa relazione ci sarebbero le ultime dichiarazioni che la Pagani ha rilasciato al magazine Di Più.

Senza troppi giri di parole Ludovica Pagani ha confidato alla rivista:

“In amore vivo un periodo abbastanza complicato e preferisco non parlare della mia vita privata. Adesso voglio concentrarmi sul lavoro. Ho tanti progetti in ballo”

Ludovica Pagani sta lavorando ad una linea di abiti sportivi e a breve presenterà un film che ha girato lo scorso anno. In più per tutta l’estate sarà in giro come deejay: una grande passione che non ha mai abbandonato. Inoltre la Pagani ha deciso di lasciare finalmente Bergamo, la sua città natale, per trasferirsi in pianta stabile a Milano. Negli ultimi anni Ludovica aveva fatto sempre la pendolare ma ora ha scelto di traslocare definitivamente.

Smentito il flirt con Michele Morrone

Di recente Ludovica Pagani è stata pizzicata in compagnia di Michele Morrone, l’attore diventato famoso grazie al film Netflix 365 giorni. I due sono stati fotografati da alcuni fan mentre passeggiavano su una spiaggia pugliese insieme ad alcuni amici. In molti hanno ipotizzato un presunto flirt ma pare che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle e l’influencer siano solo buoni amici e nulla più.

La storia d’amore con El Shaarawy

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy hanno iniziato a frequentarsi nel 2021, complice alcune conoscenza in comune. Una liaison vissuta sempre nel massimo riserbo: entrambi sono molto discreti e riservati. Secondo i beninformati i due erano molto uniti e complici ma la rottura sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Chi è Ludovica Pagani

Classe 1995, Ludovica Pagani è una modella, influencer, conduttrice tv, speaker radiofonica e deejay di Bergamo. È laureata in Economia e Management. Nel suo curriculum svariate esperienze a Sportitalia e TeleLombardia ma anche a Quelli che il calcio su Rai Due e a RDS. La Pagani è tra le influencer più seguite in Italia e Elettra Lamborghini è una delle sue migliori amiche.