Ludovica Pagani ed El Shaarawy sono tornati insieme? La segnalazione

Ritorno di fiamma per l’influencer e l’attaccante della Roma? Due dettagli non sembrano affatto delle coincidenze

Ritorno di fiamma per Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy? Arriva una nuova indiscrezione che vede la speaker radiofonica e il calciatore di nuovo una coppia. Ovviamente, si tratta al momento solo di un gossip. Non ci sono conferme da parte dei due diretti interessati o smentite. A far notare due dettagli ci pensa Alessandro Rosica. L’esperto di gossip, con il suo profilo Instagram Investigatore Social, ha fatto presente che attualmente Ludovica ed El Shaarawy si trovano a Mykonos. E, in effetti, guardando gli ultimi aggiornamenti dei loro account è possibile trovare conferma di ciò.

Non solo, pare che prima di questa vacanza, ci sia stata un’altra coincidenza: entrambi si trovavano a Ibiza nello stesso periodo. Tenendo conto di questi particolari, verrebbe da pensare che la Pagani potrebbe aver dato un’altra possibilità alla sua storia d’amore con il calciatore della Roma. Solo qualche settimana fa, l’influencer parlava di un periodo non sereno dal punto di vista sentimentale. Affermando di non voler dare risposte sulla sua vita privata, Ludovica ha rivelato che in amore stava vivendo “un periodo abbastanza complicato”.

Inoltre, la conduttrice radiofonica aveva annunciato di volersi concentrare sul lavoro. Queste sue parole hanno confermato così la rottura. Ma ora, a distanza di giorni, si torna a parlare di loro come una coppia. Ludovica Pagani era stata beccata in compagnia di Michele Morrone, di recente. Sembra, però, che tra loro ci sia solo un’amicizia. Con El Shaarawy potrebbe esserci stata una crisi e ora potrebbe essere tornato il sereno.

Tra loro il tutto ha preso inizio nel 2021, quando hanno iniziato la loro frequentazione, conoscendosi tramite alcuni amici in comune. La Pagani e l’attaccante della Roma hanno sempre tentato di tenere la loro storia d’amore lontana dai riflettori. Infatti, entrambi dimostrano di essere abbastanza riservati.

La rottura sarebbe poi arrivata improvvisamente. Ora le carte in tavola cambiano e il nuovo gossip li vede di nuovo formare una coppia. Se così fosse, i fan di Ludovica Pagani ed El Shaarawy come coppia saranno più che felici. Non resta che attendere un’eventuale conferma o smentita da parte dei due diretti interessati.

Intanto, la Pagani si sta dedicando al lavoro con la nuova linea di abiti sportivi e il film che ha girato lo scorso anno. Questa estate, inoltre, girerà varie località come deejay, dopo essersi trasferita definitivamente a Milano.