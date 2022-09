Ludovica Frasca ha un nuovo fidanzato: è un regista internazionale!

Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia, ritrova l’amore con un regista dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Frank Faricy. Qualche settimana fa, le voci parlavano della rottura tra lei e l’imprenditore americano. Subito dopo ecco che è arrivata la conferma dalla diretta interessata, che sul suo profilo Instagram ufficiale ha ufficializzato la separazione. Dopo qualche giorno, sul web le indiscrezioni parlavano di una presunta storia d’amore tra Ludovica Frasca e Adam Sigal, regista.

A confermare le notizie ci ha pensato lo stesso sceneggiatore, che lo scorso 29 agosto – in occasione del suo compleanno – ha condiviso una foto che lo ritrae felice a fianco dell’ex velina. In queste ore, il 40enne ha pubblicato uno scatto di Ludovica e ormai si può dire che la storia d’amore è in piedi. Oggi non si nascondono più e anche la Frasca ha condiviso l’ultima foto, probabilmente per dare conferma. Sembra proprio che dopo la fine del suo matrimonio con Frank, l’ex velina di Striscia sia riuscita a ritrovare la serenità a fianco del regista.

Quest’ultimo ha pubblicato per lei una dedica speciale, che non lascia spazio ai dubbi.

“Cavolo… 39 è stato un anno strano. Alcuni dei punti più alti e bassi della mia vita. Ma ora è finita e ho 40 anni. 40! Mi sento ancora un bambino, e per fortuna ho ancora una bella e lussuosa testa di capelli. E posso dire che come potete vedere da questa foto, sono proprio dove voglio essere”

Tra i commenti, figura quello di Ludovica: “Buon quarantesimo compleanno bellissimo uomo. Sei più che incredibile, addirittura più incredibile di Roma”. Lo scorso mese, Ludovica Frasca appariva sui social in lacrime, mentre spiegava le cause della fine del suo matrimonio con Frank Faricy. Aveva sfruttato quel momento per far sapere che non sarebbe più ricaduta negli stessi errori del passato e che avrebbe ricominciato da sé stessa.

Ludovica Frasca, chi è il regista Adam Sigal

Adam ha una carriera di ben 15 anni come regista e sceneggiatore con i film Chariot (2022), When The Starlight Ends (2016), Sargasso (2019), e Monstrous (2022). Da bambino aveva dimostrato il suo forte interesse per il romanzi di fantascienza e fantasy. Ha pubblicato il suo primo libro quando aveva solo 18 anni. Dopo il diploma si è trasferito a Los Angeles, per intraprendere una carriera hollywoodiana come sceneggiatore/regista/produttore.

Ha accumulato molta esperienza che ha influenzato la sua scrittura e la sua visione del mondo. Ed ecco che nel 2016 è arrivato il suo primo film, When The Starlight Ends. Da poco è uscito The Chariot, un dramma fantascientifico diretto da John Malkovich, Thomas Mann e Rosa Salazar, che ha come protagonisti Shane West, Scout Taylor Compton, Vernon Davis, Chris Mullinax e Joseph Baena-Schwarzenegger.