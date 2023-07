Ludovica Frasca: finita con Adam Sigal, cosa fa oggi l’ex velina

By

Nuovo stop sentimentale per Ludovica Frasca, divenuta popolare sul piccolo schermo nel ruolo di velina a Striscia la Notizia. Circa un anno fa giungeva al capolinea il suo matrimonio con l’imprenditore americano Frank Faricy. La showgirl aveva presto ritrovato pace e ristoro sentimentale in Adam Sigal, regista internazionale (tra i film diretti “Dadreamer” e “Chariot”). Il portale The Pipol Gossip, nelle scorse ore, ha reso noto che anche questa love story, a poco meno di un anno dal suo inizio, è finita su un binario morto.

Sigal, artista 40enne, “sembrava aver riportato il sereno nel suo cuore. Dopo poco meno di un anno la relazione è arrivata al capolinea”, si legge su The Pipol Gossip. Ludovica Fasca, 30 anni, si ritrova quindi a partire di nuovo da zero in amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Ludovica Frasca: cosa fa oggi

La giovane napoletana classe 1992 (è nata il 15 novembre sotto il segno dello Scorpione) si è fatta notare in tv nel 2013 quando è diventata la velina mora di Striscia la notizia al fianco di Irene Cioni. Sul popolare bancone di Canale Cinque è rimasta fino al 2017. In quegli anni è anche stata co-conduttrice di Paperissima Sprint in qualche puntata.

Prima di approdare nei programmi di Antonio Ricci ha partecipato, nel 2012, a Miss Italia con la fascia di Miss Campania. Nel concorso di bellezza si è piazzata tra le 15 finaliste.

Nel 2020 è apparsa nel video di Che Poi, brano del cantante Carl Brave. Oggi è una nota influencer (il suo profilo Instagram è seguito da oltre 500mila utenti).

Gli amori di Ludovica Frasca: da Luca Bizzarri ad Adam Sigal

Sul versante sentimentale è spesso finita chiacchierata dal gossip. Dal 2014 è stata legata per tre anni a Luca Bizzarri, noto comio del duo Luca e Paolo. Ha poi vissuto una relazione di circa un anno con il pallavolista e giocatore di beach volley Alex Rancheri.

Nel 2021 ha sposato l’imprenditore americano Frank Faricy dal quale si è separata nel 2022, parlando di relazione tossica e mettendo in guardia le donne da amori difficili. Ha poi conosciuto Adam Sigal con la quale ha avuto una love story di circa un anno, naufragata di recente.