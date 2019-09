Lucrezia Lante della Rovere è Gloria in La strada di casa: le anticipazioni

La vita in diretta, Lucrezia Lante della Rovere ospite della puntata del 24 settembre 2019: l’intervista con Lorella Cuccarini

Lucrezia Lante della Rovere questa sera vi aspetta su Rai 1con una nuova puntata della fiction La strada di casa, ma nel pomeriggio è stata ospite a La vita in diretta. Lorella Cuccarini ha intervistato l’attrice, che prima di parlare del suo personaggio Gloria ha raccontato le difficoltà dell’infanzia. Come forse molti di voi già sapranno, Lucrezia è la figlia di Marina Ripa di Meana, venuta a mancare lo scorso anno. Oggi l’attrice ha raccontato non solo come è stata la sua infanzia, ma anche come vive oggi l’assenza della mamma. E non poteva mancare un piccolo accenno a Ballando con le stelle! Ma prima di riportarvi le sue parole, parliamo di Gloria de La strada di casa.

La strada di casa, Lucrezia Lante della Rovere parla di Gloria: le sue parole

Gloria è la moglie di Fausto Morra, il protagonista della storia, ed è una donna molto forte al punto da sentirsi invincibile. Nella seconda stagione della fiction si ritroverà a fare i conti con la realtà, ma intanto Lucrezia Lante Della Rovere ha confermato di avere poco in comune con questo personaggio. Queste le sue parole a La vita in diretta: “Gloria ha un problema con la sua età, con la sua femminilità… Forse questi traumi che le stanno succedendo in famiglia fa sì che sia tutta nascosta, tenuta. Io sono lontana da questo”. Ma prima di parlare della fiction, l’attrice ha confermato anche alla Cuccarini di aver avuto un flirt con Simone Di Pasquale! Anche se non c’erano molti dubbi su questo.

Lucrezia Lante della Rovere ricorda la mamma Marina Ripa di Meana: “Per un po’ voglio ancora tenerla con me”

A proposito di mamma Marina Ripa di Meana, Lucrezia ha raccontato che mentre in giovane età era sempre in contrapposizione al genitori, oggi si è accorta di somigliarle un po’. Le capita infatti di ripetere delle frasi che diceva sempre sua mamma e anche con lo stesso tono. “Io credo che il dialogo con le persone che non ci sono più continua sempre, è sempre presente. Anche se lei non c’è, comunque qualsiasi scelta, qualsiasi cosa è la mamma, è quella che ti ha messo al mondo per cui il dialogo non finisce mai”, ha aggiunto. Un dettaglio che rivela ulteriormente quanto l’attrice abbia ancora bisogno di sentire vicina la mamma è venuto fuori un po’ dopo. Alla conduttrice infatti ha rivelato: “Lei mi ha chiesto di spargere le sue ceneri in un golfo, però ti confesso che non me la sento. Per un po’ voglio ancora tenerla con me”.