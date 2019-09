La strada di casa: numero puntate e nuovi personaggi e attori

News La strada di casa 2, numero puntate e data d’inizio e fine della fiction

Inizia il 17 settembre La strada di casa 2 e terminerà il 22 ottobre dopo ben sei puntate e dodici episodi dalla durata di circa un’ora. Un appuntamento imperdibile con la famiglia Morra e con le trame sempre più intricate di un giallo che ha riscosso già un gran successo con la sua prima stagione arrivando a toccare il 29% di share. La fiction Rai è una di quelle destinate a fare breccia nel cuore dei telespettatori perché ricchissima di colpi di scena e a quanto pare caratterizzata da un finale decisamente inaspettato. Veniamo subito al dunque.

La strada di casa, trama e anticipazioni sulla seconda stagione

Tutto ruoterà attorno all’assassinio della nuora di Fausto Morra, interpretato da Alessio Boni, la promessa sposa Irene che non si presenterà al matrimonio con cui la fiction si aprirà; l’aria di festa dei primi minuti lascerà pian piano spazio a un’atmosfera cupa, fatta di misteri, intrighi e soprattutto sospetti perché non pochi crederanno che a uccidere Irene sia stato proprio il suo futuro marito, Lorenzo, figlio di Fausto. Questo perché a casa della ragazza saranno trovate delle tracce di sangue che porteranno gli investigatori a tenere sotto controllo la famiglia Morra. Due sono i piani temporali in cui si svilupperanno le vicende della trama: il passato e il presente, con salti temporali che scateneranno la curiosità del telespettatore, catapultato tra l’altro nelle magiche ambientazioni della Repubblica Ceca e di Torino. E c’è dell’altro: anche Gloria, la moglie di Fausto, interpretata da Lucrezia Lante Della Lovere, avrà dei problemi perché la vedremo pian piano perdere la memoria. “Più che una seconda stagione – queste le parole del regista Riccardo Donna riportate da Repubblica – la definirei una nuova stagione, può vederla anche chi non ha visto la prima”.

Il cast completo, nuovi attori e grandi riconferme per La strada di casa 2

E che dire del cast della Strada di casa 2? Tante conferme e anche interessanti i nuovi personaggi, tra cui spiccano Mauro, il giovane compagno di cella di Fausto; Valerio, rivale di Lorenzo nella gestione del consorzio e amante di Milena, la figlia maggiore di Morra; infine il commissario Concetta Leonardi, dal carattere non facilissimo e tutt’altro che intenzionata a far cadere nel dimenticatoio il caso di Irene che sembra coinvolgere Lorenzo. Vediamo subito l’elenco degli attori:

Alessio Boni;

Benedetta Cimatti;

Christiane Filangieri;

Eugenio Franceschini;

Lucrezia Lante della Rovere;

Marco Di Natale;

Massimo Poggio;

Roberta Caronia;

Roberto Gudese;

Sabrina Martina;

Sergio Rubini;

Silvia Mazzieri.

L’appuntamento con La strada di casa 2 è ogni martedì! Non mancate!