Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, nozze e figlio: parla la coppia

Nelle ultime ore si è vociferata la possibilità di un matrimonio tra la ballerina Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. I due si sono conosciuti nel 2023 sulla pista di Ballando Con Le Stelle e hanno iniziato una relazione. Ospiti nella putata di oggi de La Volta Buona la coppia ha voluto fare chiarezza sulla questione, smentendo la voce sulle presunte nozze. I due hanno poi parlato anche dell’eventualità di avere un figlio. Scopriamo che cosa hanno detto nello specifico.

In questi giorni Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono ritrovati al centro dell’attenzione mediatica. Si è difatti recentemente vociferata la possibilità di un matrimonio tra i due. La coppia, nata sulla pista di Ballando Con Le Stelle, è stata ospite nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1. Parlando con Caterina Balivo e rispondendo ad una sua domanda in merito, la ballerina ed il figlio di Rocco Siffredi hanno smentito tutti i gossip relativi alle presunte nozze.

Nello specifico la risposta di Lucrezia è stata “assolutamente no!”. L’ex volto di Ballando Con Le Stelle ha spiegato come la notizia fosse una semplice fake news. Ha anche raccontato come in seguito alla sua diffusione lei e Lorenzo siano stati contattati da più persone che gli chiedevano del matrimonio. Caterina Balivo ha poi chiesto loro in merito ad un ipotetico figlio, sottolineando come Rocco Siffredi abbia il desiderio di diventare nonno. A quel punto Tano ha ammesso di voler diventare papà e Lando, scherzosamente, ha affermato come adesso si diffonderà la voce che lei possa essere incinta.

Anche in merito a ciò la ballerina ha successivamente fatto chiarezza, spiegando come non stia aspettando un bambino. La conduttrice le ha di conseguenza chiesto se anche lei abbia il desiderio di diventare mamma. La sua risposta è stata: “se il destino lo vorrà volentieri”. Ha poi aggiunto: “con calma”. Stando alle sue dichiarazioni, quindi, la coppia vorrebbe un figlio anche se al momento questo non è ancora nei piani. Lucrezia ha tuttavia rassicurato Caterina promettendole di farle sapere se mai dovesse aspettare un bambino.